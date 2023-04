Genesis: Mike Rutherford erinnert sich an das emotionale Abschiedskonzert

Mike Rutherford hat neue Eindrücke über das finale Konzert von Genesis zu Protokoll gegeben. Mike Rutherford, Tony Banks und Phil Collins verabschiedeten sich vor etwas über einem Jahr, am 26. März 2022, mit einer – natürlich ausverkauften – Show in der Londoner O2-Arena.



Begleitet wurden sie von den Tourmusikern Daryl Stuermer, Nic Collins, Daniel Pearce und Patrick Smyth. (Und: Peter Gabriel war zumindest im Publikum.)

Mike Rutherford wurde emotional

Rutherford resümiert, wie „NME“ berichtet: „Die eigentliche Show fühlte sich bizarr an. Mir ging es einigermaßen gut, bis ich auf meiner Setlist sah, dass nur noch vier Songs übrig waren. Das in gedruckter Form zu sehen, machte mich emotional, aber nachdem ich all die Probleme mit Covid durchgestanden hatte, fühlte es sich sehr gut an, die Dinge zu Ende zu bringen.“

Empfehlung der Redaktion Warum Genesis vor 40 Jahren so groß geworden sind

Die letzte Tournee („The Last Domino?“) bezeichnete er als eine „Freude“ und ergänzte: „Ich neige dazu zu vergessen, wie viel die Musik für das Leben der Menschen bedeutet. Wir haben zum Beispiel ein paar Shows in Amerika gespielt, in einer Stadt, in der wir seit 30 Jahren nicht mehr aufgetreten waren, und beide Abende waren ausverkauft. Das beweist, welch große Reichweite Genesis hatte. Es war etwas traurig, aber ich habe unsere letzte Tournee sehr genossen. Es ist immer eine Freude, mit Phil und Tony auf der Bühne zu stehen.“ Dass Genesis je wieder auf der Bühne stehen, scheint ausgeschlossen. Rutherford verwies in einem anderen Interview darauf, dass der 72-jährige Phil Collins derzeit medizinisch stärker betreut werde als je zuvor.