„Four Kinds of Horses“: Peter Gabriel veröffentlicht nächste Single von „i/o“

Foto: Redferns via Getty Images, Jim Dyson. All rights reserved.

Peter Gabriel hat am Freitag (5. Mai) die nächste Single „Four Kinds of Horses“ zu seiner kommenden Platte „i/o“ veröffentlicht. Damit reiht sich der Song in die „Vollmond-Singles“ des 73-Jährigen ein: Jede Vorabauskopplung ist nach den Vollmondphasen terminiert. „i/o“ soll noch dieses Jahr erscheinen, ein genauer Termin ist allerdings noch nicht bekannt.

„Four Kinds of Horses“ stamme ursprünglich von Richard Russels Projekt „Everything is Recorded“, wie Gabriel über die neue Single erklärt. „Er ist ein Freund von mir, und bat mich, in seinem Studio vorbeizuschauen. Ich habe mir Akkorde, eine Melodie und einen Text über einen seiner Grooves einfallen lassen. Wir haben ein bisschen herumprobiert, aber es hat nichts wirklich funktioniert, weswegen das Projekt wieder einschlief. Ich habe dann wieder angefangen, damit herumzuspielen, habe die Stimmung und den Groove verändert, woraus etwas neues entstanden ist, mit besserem Chorus“, sagte der Brite weiter.

Für „Four Kinds of Horses“ hat Peter Gabriel erneut mit Brian Eno zusammengearbeitet. Die beiden Musiker hatten bereits für „Us“ (1992) kooperiert. Eno war auch an der ersten „i/o“-Single „Panopticom“ beteiligt.

Vom allen „Vollmond-Singles“ erscheinen bislang zwei Varianten: Ein „Bright-Side“-Mix und ein „Dark-Side“-Mix. Freitag wurde der „Bright-Side“-Mix veröffentlicht, der „Dark-Side“-Mix wird noch diesen Monat folgen. Außerdem soll es einen „Atmos“-Mix des Tracks geben.

Die aktuelle Single ist, neben „i/o“, „Panopticom“, „The Court“ und „Playing For Time“, bereits die fünfte Auskopplung.

Tourdaten für Peter Gabriel

Peter Gabriel wird im Sommer 2023 auch wieder auf deutschen Bühnen zu sehen sein:

Freitag, 26.05. – Berlin, Waldbühne

Sonntag, 28.05. – München, Königsplatz

Samstag, 10.06. – Köln, Lanxess Arena

Montag, 12.06. – Hamburg, Barclays Arena

Dienstag, 13.06. – Frankfurt, Festhalle