Die Foo Fighters covern Weihnachtshit „Run Rudolph Run“ von Chuck Berry

Im Rahmen ihrer „No Fixed Address Tour“ kamen Nickelback 2015 auch nach Australien. Die dortige Polizei hatte allerdings eindringlich vor der Band gewarnt. Ein amüsanter Rückblick.

Aus unserer Reihe: Archiv-Klassiker ROLLING-STONE-Fundstück vom 20. Mai 2015 Dass Nickelback zu den verhasstesten Bands des Planeten zählen, dürfte bekannt sein. Seit Jahren sind die Musiker um Frontmann Chad Kroeger Zielscheibe von Hohn und Spott. Doch dass sogar zur Neutralität verpflichtete Gesetzeshüter die Initiative ergreifen, um Nickelback in die Mangel zu nehmen, ist überraschend. Am 20. Mai 2015 startete in Brisbane (Queensland) ihre "No Fixed Address Tour". Wie "mashable australia" damals berichtete, war diese Tatsache für den australischen "Queensland Police Service"offenbar Anlass genug, um eine Warnung auszusprechen. Scheinbar um das Wohlergehen der Bevölkerung besorgt, wurde eine Anzeige mit einem Hinweis…