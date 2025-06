Die Rache des Alice Cooper: Mit alter Band back im Studio

Alice Cooper will Iron Maiden in die Hall of Fame loben

Die wiedervereinte Alice Cooper Group bereitet sich darauf vor, am 25. Juli „The Revenge of Alice Cooper“ zu veröffentlichen. Das erste Album der Band seit 50 Jahren, das die überlebenden Originalmitglieder enthält. Und sie haben mit „Wild Ones“ einen weiteren Vorgeschmack auf die Platte gegeben. Der Song folgt auf die erste Single des Albums, „Black Mamba“.

Wiedervereinte Alice Cooper Group geht für das rasante neue „Wild Ones“-Video ins Studio

Inspiriert von „The Wild One“ aus dem Jahr 1953 mit Marlon Brando, fangen Song und Video den rebellischen Geist des Kultklassikers ein. Mit Szenen eines Motorrads auf offener Straße und fliegender Vögel. Die Aufnahmen auf der Straße sind mit Studio-Szenen der Band kombiniert, in denen sie den Song einspielen und dabei die entspannte Chemie zwischen den Musikern zeigen, während sie den mitreißenden Track aufnehmen.

Neues Video zeigt Chemie der Originalmitglieder

„Yeah, we’re the wild ones, we live in every town/We own the city streets, we rule the underground/There is no cagin’ us, you’ll suffer if you try“, singt Cooper rau in einer der Strophen. „We got the rage in us, cause it makes us feel alive.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Das 14 Songs umfassende Album enthält auch einen posthumen Auftritt des Original-Gitarristen Glen Buxton, der 1997 verstorben ist, in Form des bislang unveröffentlichten Songs „What Happened to You“. Die Boxset-Edition wird außerdem eine wiederentdeckte 1970er-Version von „Return of the Spiders“ enthalten, die von Produzent Bob Ezrin neu abgemischt wurde. Sowie „Titanic Overunderture“, das Vintage-Aufnahmen mit neu eingespielten Passagen kombiniert.

Tour mit Judas Priest im Herbst geplant

Im Gespräch mit dem US-Branchenmagazin „Billboard“ sagt der 77-Jährige über seine späte Reunion-Platte, die Aufnahmen hätten sich so angefühlt, als wäre keine Zeit vergangen und die Band hätte einfach weitergemacht. „Als wäre es unser nächstes Album nach ‚Muscle of Love‘. Ganz einfach so. Ist das nicht komisch nach 50 Jahren? Plötzlich passt alles wieder zusammen.“

Diesen Herbst wird Cooper mit Judas Priest auf eine Co-Headliner-Tour durch 22 nordamerikanische Städte gehen. Im Juli schon tourt der „Schockrocker“ auch durch Deutschland und die Schweiz.