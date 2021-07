Billie Eilish postete ein Foto mit der Caption „Ich liebe Mädchen“ – Amazon reagierte darauf mit einem Spruch, den viele Fans als homophob kritisierten.

Am Donnerstag (10. Juni) teilte Billie Eilish via Instagram ein Foto, das sie mit den Tänzerinnen aus ihrem kürzlich erschienen Musikvideo zu „Lost Cause“ zeigt. In der dazugehörigen Caption schrieb die 19-Jährige außerdem: „Ich liebe Mädchen“. Daraufhin reagierte Amazon Prime mit einem Kommentar, das vielen Fans – insbesondere zu Zeiten des Pride Monats - sauer aufstieß. Auf die Caption „Ich liebe Mädchen“ – die viele Fans als Outing interpretierten – reagierte Amazon Prime mit der „Lost Cause“-Songzeile: „Ich habe gehört, alle Guten gehen in die Hölle“. Es war ein Spruch, den viele Fans in diesem Kontext als homophob wahrnahmen. Insbesondere…