Am 15. Februar werden Die Toten Hosen ihren neuen Dokumentarfilm „Weil Du nur einmal lebst – Die Toten Hosen auf Tour“ im Rahmen der Berlinale 2019 präsentieren. In Anwesenheit der Band wird die Weltpremiere des Films als Berlinale Special Gala um 21 Uhr im Friedrichstadt-Palast gezeigt. Die Doku kommt dann am 28. März bundesweit ins Kino.

Letztes Jahr war die Regisseurin Cordula Kablitz-Post mit der Band auf der „Laune der Natour“ dabei. Das Ergebnis ist ein Portrait über die Band und den Wahnsinn der Tour. Unter anderem mit vielen Konzerten der Band und dem plötzlichen Hörsturz von Campino in Berlin, dem Neuanfang in Stuttgart, dem Ausflug ins SO 36 und den großen Gigs in Düsseldorf und Argentinien.

Teaser: Die Toten Hosen – Trailer:

Für die Konzertaufnahmen war Regisseur Paul Dugdale dabei, der unter anderem mit den Rolling Stones und Coldplay zusammengearbeitet und bereits 2014 die Hosen-DVD „Der Krach der Republik“ produziert hat. „Wir fühlen uns in dem Film sehr gut getroffen und hatten großes Vergnügen dabei, den Streifen anzusehen“, sagt Campino über die Doku.

Karten für die Premiere gibt es am kommenden Montag, den 4. Februar ab 10 Uhr.

