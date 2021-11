Die 100 besten Schlagzeuger aller Zeiten

100. Christian Vander: Man könnte sagen, dass der französische Bandleader Christian Vander zu den Top-Schlagzeugern gehört, die nicht in erster Linie für ihr Schlagzeugspiel bekannt sind. Das kommt wahrscheinlich daher, wenn man der Gründer einer extravaganten, kosmischen Prog-Band ist, die seit 1969 immer wieder aktiv ist und in einem Zappa-artigen Jazz-Rock-Idiom namens "zeuhl" spielt - was auf Kobaïan, der erfundenen Sprache, in der Magma auftritt, "himmlisch" bedeutet. Aber in Vanders heftiger Energie, seinem rollenden Beat und seinem lockeren, aber klaren Tempo kann man deutlich hören, dass er ein Gefolgsmann des Jazz-Titanen Elvin Jones ist - und damit auch von Jones berühmtestem Arbeitgeber: "Magmas Musik entstand an einem Frühlingstag aus meiner Liebe zu John Coltrane und meiner tiefen Traurigkeit über die menschliche Unfähigkeit, einander zu verstehen", sagte Vander in einem Interview im Jahr 2015.

Copyright: AFP via Getty Images/AFP