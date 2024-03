„Dirty Dancing“: „Hungry Eyes“-Sänger Eric Carmen mit 74 Jahren gestorben

Eric Carmen, der unter anderem für Hits wie „Hungry Eyes“ oder „All By Myself“ bekannt war, ist am Wochenende im Alter von 74 Jahren verstorben. Seine Frau Amy gab seinen Tod auf seiner offiziellen Website bekannt.

„Mit großer Traurigkeit teilen wir die herzzerreißende Nachricht vom Ableben von Eric Carmen mit“, schrieb sie auf der Seite. „Unser süßer, liebevoller und talentierter Eric ist am Wochenende im Schlaf verstorben. Es hat ihn sehr gefreut zu wissen, dass seine Musik über Jahrzehnte so viele Menschen berührt hat und sein bleibendes Vermächtnis sein wird. Bitte respektiert die Privatsphäre der Familie, während wir unseren großen Verlust betrauern.“

Der amerikanische Sänger war in den 70er- und 80er-Jahren für mehrere große Hits verantwortlich. Er begann als Frontmann der Pop- und Rockband The Raspberries, für die er die meisten ihrer Songs schrieb, darunter auch ihren größten Track: „Go All the Way“. Als sich die Raspberries 1975 auflösten, begann der Musiker seine Solokarriere, die sich vom Rock weg und hin zu Powerballaden bewegte. Seine ersten beiden Singles waren 1976 große Hits: „All by Myself“ und „Never Gonna Fall in Love Again“.

Mehrere seiner Tracks wurden zu erfolgreichen Songs, wenn sie von anderen Künstlern interpretiert wurden – Celine Dion coverte 1996 „All By Myself“ und Olivia Newton-John coverte 1977 sein Lied „She Did It“.

Carmen hatte auch einen Hit mit seinem Beitrag zum Soundtrack von Dirty Dancing. „Hungry Eyes“ brachte ihn 1987 wieder an die Spitze der Musikcharts und auf Platz vier der Billboard Hot 100. Im folgenden Jahr war sein Piano-Popsong „Make Me Lose Control“ ein ähnlich großer Erfolg und erreichte Platz 3.

Eric Carmen hinterlässt seine Frau und seine beiden Kinder Clayton und Kathryn.