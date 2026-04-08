Konzertabsage: Sorge um Lady Gaga

Lady Gaga musste ihre Show in Montreal am Montagabend (6. April) wegen einer anhaltenden Atemwegsinfektion absagen.

In einem Beitrag auf Instagram Stories entschuldigte sich Gaga dafür, „nicht auftreten zu können“, und schrieb: „Ich kämpfe seit ein paar Tagen gegen eine Atemwegsinfektion und tue alles, um mich auszuruhen und zu erholen. Aber es ist schlimmer geworden. Mein Arzt hat mir dringend geraten, heute nicht aufzutreten, und ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass ich euch heute die Qualität einer Performance bieten könnte, die ihr verdient.“

Gaga war für drei Shows im Bell Centre in Montreal eingeplant, die ersten beiden fanden am 2. und 3. April statt. Von der 2026er-Etappe ihrer Mayhem-Ball-Tour hat sie nur noch drei Termine übrig, darunter Auftritte in Saint Paul, Minnesota diese Woche (9. und 10. April), die – Stand jetzt – noch stattfinden sollen. Außerdem steht noch ein Abschlussabend im Madison Square Garden in New York City am 13. April im Kalender.

Gagas Entschuldigung an die Fans

An ihre Fans in Montreal gerichtet sagte Gaga zur Absage: „Ich weiß, wie tief enttäuschend das ist. Und ich könnte mich wirklich nicht schlechter fühlen, euch im Stich gelassen zu haben. Es tut mir so leid für alle, die Pläne gemacht haben, um dabei zu sein und mich zu unterstützen. In Montreal zu sein und am Donnerstag und Freitag für euch zu spielen, war magisch und zutiefst bedeutsam. An alle, die heute Abend kommen wollten: Ich bin absolut am Boden und es tut mir so unendlich leid.“

Gaga ist seit einem großen Teil des vergangenen Jahres auf Tour, um ihr gefeiertes Album „Mayhem“ zu promoten, das im März letzten Jahres erschien und kürzlich den Grammy für das Best Pop Vocal Album gewann. Das Album war ihr erstes reines Pop-Album seit „Chromatica“ aus dem Jahr 2020 – in der Zwischenzeit blieb sie jedoch mit einer Reihe von Projekten beschäftigt, darunter ein zweites gemeinsames Album mit dem verstorbenen Tony Bennett („Love for Sale“) sowie „Harlequin“, ihr Begleitalbum zu „Joker: Folie à Deux“.

Während die „Mayhem“-Ära langsam ausklingt, hat Gaga gerade mit Doechii an einem neuen Song zusammengefunden: „Runway“. Der Track wurde für „The Devil Wears Prada 2“ geschrieben und war zuletzt im neuesten Trailer des Films zu hören.