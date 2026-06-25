Doja Cat „wirklich enttäuscht“: Fans hielten KI-Songs für Leaks – „Nichts davon bin ich“

Doja-Cat-Fans glaubten diese Woche, einen Schatz neuer Musik entdeckt zu haben: Auf ihren X-Timelines tauchten plötzlich angeblich unveröffentlichte Songs der Rapperin auf. Verschiedene Accounts posteten die vermeintlichen „Leaks“ und behaupteten, die Tracks stammten aus dem Archiv zu „Vie“, Doja Cats fünftem Studioalbum vom vergangenen Jahr, sowie dessen Vorgänger „Scarlet“. Innerhalb von nur 24 Stunden kursierten mindestens ein Dutzend Songs – doch Doja Cat stellt klar: Keiner davon ist echt.

„All diese Songs, die gerade leaken und angeblich von mir sein sollen, sind KI. Nichts davon bin ich“, schrieb sie auf X. „Wirklich enttäuscht von allen, die das für mich halten :/ Fuck AI for real.“

Die Posts enthielten Songs mit Titeln wie „Loon1e“, „Dead Inside“, „Ball & Chain“ und weitere. Einige wurden wegen Urheberrechtsverletzungen von der Plattform entfernt. Doch bis es so weit war, hatten die Beiträge bereits Tausende Likes und Aufrufe gesammelt. „Ich wollte die Leaks eigentlich gar nicht hören, aber ‚Loon1y‘ hat mich gepackt“, schrieb ein Fan und bedankte sich bei der Person, die sie geteilt hatte, dafür, „meinen Tag besser gemacht zu haben, auch wenn sie KI sind“.

SZAs Warnung an Musikerinnen

Genau diese Art von KI-Imitationen – Doja Cats lyrischen und melodischen Stil täuschend echt nachgeahmt – hatte SZA am vergangenen Wochenende im Sinn, als sie Künstlerinnen und Künstler, insbesondere schwarze Musikerinnen und Musiker, vor den Gefahren von KI warnte. „Wenn du Musiker bist und diesen degenerativen Scheiß unterstützt?“, schrieb SZA auf Instagram, nachdem sie herausgefunden hatte, dass mehr als 200 ihrer Songs zum Training generativer KI-Modelle verwendet worden waren. „Du bist widerlich, und ES GIBT NICHTS, WAS DU MIR JE SAGEN KÖNNTEST, UM DAS OKAY ZU MACHEN. Ich hoffe, du bekommst das Leben, das du verdienst.“

Sie fuhr damit fort, die „Geier“ anzuprangern, die Dienste wie Suno nutzen, um „damit die besten und klügsten schwarzen Köpfe unter Autoren und Producern auszubeuten“, und schrieb: „Wir machen 13 % der amerikanischen Bevölkerung aus und beeinflussen dennoch die Welt mit unserem Sound und unserer Perspektive. ICH HABE NOCH KEINEN WEISSEN KI-SONG GEHÖRT. Wir haben keinen Schutz – nicht in der Gesetzgebung, nicht in der Medizin, nicht im Kreativen. Am leichtesten zu bestehlen. GEBT EUER VIBRANIUM NICHT HER!!! TRAINIERT KEINE KI MIT EUREM GENIE.“

Suno bekam zuletzt auch von Producer Kenneth Blume, bekannt als Kenny Beats, sein Fett weg. „Ihr seid echte Versager. Wer auch immer diesen Account betreibt, und euer Chef, und der Chef von eurem Chef“, schrieb er auf X. „Ich kann mir nicht vorstellen, jeden Tag zur Arbeit zu gehen und zu wissen, dass man unzähligen Musikerinnen und Musikern stiehlt, die ums Überleben kämpfen. Ich kann mir nicht vorstellen, stolz auf einen Gehaltsscheck zu sein, der auf der Zerstörung der Arbeit und Träume von Künstlern beruht. Ihr könnt euch alle verpissen, ausnahmslos.“