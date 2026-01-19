Exklusiv: Wie Dolly Parton die Kontrolle über ihre Kunst übernahm

Dolly Parton wird am 19. Januar 80 Jahre alt, und doch besitzt sie noch immer jene Vitalität, die sie schon auszeichnete, als sie in den Sechzigerjahren aus ihrer Heimat Sevierville, Tennessee, nach Nashville kam. Zu Ehren dieses runden Geburtstags veröffentlichen wir – zum allerersten Mal – dieses Interview über die Entstehung ihres Albums „Coat of Many Colors“ aus dem Jahr 1971, das der späteren Country Music Hall of Fame-Künstlerin ihr autobiografisches Signaturlied schenkte. Die Geschichte erschien ursprünglich im Rahmen von Rolling Stones Podcast-Reihe „500 Greatest Albums“.

Dolly Parton hat mehrere Songs, die als ihr Markenzeichen gelten könnten. Die Warnung „Jolene“, das unermüdliche „9 to 5“ oder die königliche Ballade „I Will Always Love You“.

Doch keiner kommt an „Coat of Many Colors“ heran. Ihre autobiografische Erzählung über das Aufwachsen in der Armut der Appalachen und über die handgenähten Kleider, die Parton und ihre Geschwister in der Schule trugen. Bis heute löst das Lied starke Emotionen aus. Sowohl bei der Frau, die es gesungen hat, als auch bei den Country-Fans, die es hören.

Ein Song als Ursprung und Wendepunkt

Gleichzeitig steht das Lied für Partons Entwicklung zur umfassenden Künstlerin. Nicht nur als Sängerin, sondern als Songwriterin.

„Ich habe immer versucht, mich weiterzuentwickeln, mehr zu machen, zu wachsen und mich musikalisch so stark auszudrücken, wie ich konnte – bei jedem Album, das wir gemacht haben, und dabei mir selbst treu zu bleiben“, sagt Parton gegenüber ROLLING STONE. „Ich nehme mich selbst als Songwriterin immer ernster als als Sängerin.“

Als Parton 1971 das RCA Studio B betrat, um „Coat of Many Colors“ aufzunehmen, lebte sie bereits seit sieben Jahren in der Music City. Sie war nach Nashville gezogen, um Songwriterin zu werden, nicht Sängerin. Doch es dauerte, bis Nashville sie als große Autorin erkannte.

Porter Wagoner und der Weg zur Eigenständigkeit

In Nashville begegnete Parton einer Figur, die eine entscheidende Rolle in ihrem Leben spielen sollte. Porter Wagoner, ein erfahrener Country-Hitmacher mit eigener TV-Varietéshow. Wagoner verschaffte Parton ihren Durchbruch, indem er sie in seine Sendung holte, und das Duo wurde zu häufigen Gesangspartnern. Sie veröffentlichten 13 gemeinsame Alben und gewannen dreimal den Country Music Association Award als Vocal Duo des Jahres. Wagoner half Parton sogar bei der Auswahl der Songs und war eine dominante Präsenz im Studio.

„Porter war immer in die Produktion eingebunden, arbeitete mit den Toningenieuren und Musikern und stellte sicher, dass alles so klang, wie er es wollte“, sagt sie.

Parton beendete ihre musikalische Partnerschaft mit Wagoner 1974 und verabschiedete sich mit dem Lied „I Will Always Love You“. Doch schon während der Aufnahmen zu „Coat of Many Colors“ begann sie, sich zu lösen. Um als Solo-Künstlerin und Songwriterin wirklich zu sich selbst zu finden, wusste Parton, dass sie den Großteil des Albums selbst schreiben musste – und alles begann mit dem Titelsong, einer klaren Ursprungsgeschichte ihrer Kindheit in Ost-Tennessee.

Armut, Erinnerung und biblische Bilder

Parton wuchs arm in Sevierville, Tennessee, nahe den Great Smoky Mountains auf. Die Erinnerung an die Ein-Zimmer-Hütte war noch frisch, als sie 1964 nach dem High-School-Abschluss nach Nashville zog. „Wir hatten nichts“, sagt sie. „Mama nähte all unsere Quilts und Vorhänge, änderte unsere Kleidung oder machte neue aus Mehlsäcken oder Stoffresten.“

In „Coat of Many Colors“ sang Parton in schlichter Sprache über diese Armut. Das Lied greift die biblische Geschichte von Josef und seinem kostbaren bunten Gewand auf.

„Ich ging zur Schule und dachte, ich sähe aus wie Josef“, sagt sie, ohne zu ahnen, dass man sie auslachen würde. „Ich war wütend auf meine Mutter und weinte, weil ich dachte, sie hätte mich angelogen. Mama sagte: ‚Ich will nie hören, dass du sagst, wir seien arm. Wir sind reich an Freundlichkeit, Liebe und Verständnis.‘“

Schreiben unterwegs und erste Anerkennung

Grammy-prämierte Songwriterin Brandy Clark sagt, „Coat of Many Colors“ funktioniere so gut, weil es universell sei. „Man hat Familie, Religion, Ehrlichkeit, Armut und auch Ausgrenzung“, sagt sie. „Wenn man nicht mindestens eines dieser fünf Dinge erlebt hat, hat man wahrscheinlich nicht gelebt.“

Parton schrieb den Text zu „Coat of Many Colors“ erstmals in einem Tourbus mit Wagoner. Der schillernde Country-Star hatte seine Anzüge in einer Reinigungstasche dabei, und als die Inspiration kam, schnappte sich Parton den Abholschein und begann zu schreiben. „Ich habe einfach das Etikett genommen … und darauf ‚Coat of Many Colors‘ geschrieben. Ich habe den Song im Grunde darauf fertiggestellt“, erinnert sie sich.

Trotz der Tatsache, dass sie einige Songs von Wagoner aufnahm, ist „Coat of Many Colors“ klar Partons Album. Man hört, wie sie die Kontrolle über ihre eigene Geschichte übernimmt. ROLLING-STONE-Autor Chet Flippo beschrieb es als „das erste echte Aufblühen von Dolly Partons noch unsicheren Schritten hin zu einer freien musikalischen Seele und einer bedeutenden Songwriterin“.

Smoky Mountains, Klang und künstlerischer Mut

Neben dem Titelsong schrieb sie „Traveling Man“, über eine junge Frau, die mit einem Handelsreisenden durchbrennen will – bis ihre Mutter ihm zuvorkommt. Clark erkennt darin ebenso wie in „She Never Met a Man She Didn’t Like“ Vorboten späterer Werke. „Sie arbeitete sich in Richtung ‚Jolene‘ vor“, sagt Clark.

Der Geist der Smoky Mountains durchzieht das gesamte Album: in den Texten des Titelsongs, in „Early Morning Breeze“ und in der Musik von „My Blue Tears“, einem Bluegrass-Stück, das Natur als Metapher für Herzschmerz nutzt. „Diese Songs sind wie eine Hommage an meine Heimat in den Tennessee-Bergen“, sagt Parton. „Ich wollte diesen alten Klang einfangen.“

Klanglich gibt es einen Ausreißer auf dem überwiegend akustischen Album: „Here I Am“ ist eher Funk-Rock als Country. Es ist zugleich das deutlichste Beispiel dafür, wie Parton ihre Kunst behauptet. „Ich wollte etwas Bluesigeres, etwas Rockigeres machen, und ich musste ein wenig kämpfen: ‚Das ist nicht country genug‘“, erinnert sie sich. „Und ich dachte: ‚Ja, aber es ist soulful.‘“

Ein Album als Mission Statement

Country-Sängerin Carly Pearce, selbst bekennender Dolly-Parton-Fan, sieht das offene Geheimnis von Partons Stärke in der Einfachheit ihrer Texte. „Sie schreibt unglaublich direkt“, sagt Pearce. „Wenn ich dazu neige, Dinge zu verkomplizieren, erinnere ich mich daran, dass diese Songs die Zeit überdauert haben, gerade weil sie so einfach sind.“

Am Ende gilt das auch für „Coat of Many Colors“. Das Album ist bis heute essenziell, weil es das Mission Statement der Country-Musik verkörpert: einfache Geschichten, mit denen sich jeder identifizieren kann.

„Coat of Many Colors“ erreichte Platz sieben der Billboard-Country-Albumcharts und brachte Parton ihre erste Nominierung für das CMA-Album des Jahres ein. Rückblickend sagt sie, das Album habe genau das erfüllt, weshalb sie nach Nashville gekommen war: Songwriterin zu sein. Heute ist sie ein globaler Superstar, doch der Titelsong bleibt Teil ihrer Geschichte – ein Blick darauf, wer sie war und wer sie werden sollte. Er wurde sogar zu einer Hymne des schwulen Stolzes, dank seiner Themen von Akzeptanz und Liebe.

„Ich glaube, die Leute liebten einfach den Song, und es gibt viele schöne, kleine Lieder auf dem Album“, sagt Parton. „Das sind meine frühen Tage. Viele meiner neuen Fans gehen gern zurück und schauen, wer ich bin, wer ich war. Und dieser kleine Mantel – die Menschen beziehen ihn aus ganz unterschiedlichen Gründen auf sich.“