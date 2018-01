Dolores O’Riordans Freund: „Ich habe die Liebe meines Lebens verloren“

Nach dem Tod von Dolores O’Riordan meldete sich ihr Freund auf der Website seiner Band D.A.R.K.. Die 46-jährige starb am 15. Januar 2018 in ihrem Hotel in London. Woran, ist noch ungeklärt.

Olé Koretsky war seit 2015 mit der Sängerin liiert. Er war Teil der Band D.A.R.K., zusammen mit O’Riordan und Andy Rourke, der durch die Smiths bekannt wurde.

„The love of my life is gone“

„Ich habe meine Freundin, Partnerin und die Liebe meines Lebens verloren.“ schrieb der Songwriter, „Mein Herz ist gebrochen, und es ist irreparabel. Dolores ist wunderschön. Ihre Kunst ist wunderschön. Ihre Familie ist wunderschön. Die Energie, die sie immer noch ausstrahlt ist unbestreitbar. Ich bin verloren. Ich vermisse sie so sehr. Ich werde weiterhin über diesen Planeten stolpern, wissend, dass es hier jetzt keinen richtigen Platz mehr für mich gibt.“

Auch Andy Rourke meldete sich: „Die Neuigkeit des unerwarteten Todes von Dolores ließ mich untröstlich und am Boden zerstört. Ich habe die Jahre mit ihr sehr genossen und fühle mich geehrt, sie so eine gute Freundin nennen zu dürfen. Es war ein Privileg mit ihr in unserer Band D.A.R.K. arbeiten zu dürfen und ihr atemberaubendes und einzigartiges Talent aus erster Hand zu erleben. Ich werde sie schrecklich vermissen. Ich schicke meine Liebe und mein Beileid and ihre Familie und Freunde.“