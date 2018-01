Dolores O’Riordan ist tot. Die Cranberries-Sängerin verstarb am Montag (15. Januar 2018) im Alter von 46 Jahren in London. Die Todesursache ist noch nicht bekannt gegeben worden.

Dolores Mary Eileen O'Riordan (* 6. September 1971 in Limerick; † 15. Januar 2018 in London)

Wir erinnern an die Sängerin mit ihrer vielleicht bekanntesten TV-Performance. Die Cranberries spielten ihren größten Hit, „Zombie“ (und viele mehr), am Valentinstag 1995 bei MTV Unplugged in der Academy Of Music in Brooklyn, New York.

The Cranberries: Zombie