Donald Trump und die Schatten der Epstein-Affäre – eine Chronologie

Donald Trump möchte den Namen Jeffrey Epstein lieber nie wieder hören. „Reden Sie immer noch über Jeffery Epstein?“, fragte er einen Reporter, der im Juli den verstorbenen Sexualstraftäter zur Sprache brachte. „Reden die Leute immer noch über diesen Kerl, diesen Widerling? Das ist unglaublich.“

Zum Leidwesen des Präsidenten sind die offenen Fragen zu den Verbrechen, die Epstein zusammen mit seiner verurteilten Komplizin Ghislaine Maxwell begangen hat, weiterhin von nationalem Interesse. Umfragen zeigen, dass etwa drei Viertel der Amerikaner wollen, dass die Regierung alle Unterlagen aus den Ermittlungen und Strafverfolgungen gegen Epstein veröffentlicht, der 2019 in einer Gefängniszelle Selbstmord begangen hat, während er auf seinen Prozess wegen sexuellen Menschenhandels vor einem Bundesgericht wartete.

Trumps eigene Anhänger und seine Verbündeten in Washington haben sich besonders lautstark zu den sogenannten „Epstein-Akten“ geäußert, da sie glauben, dass diese verschiedene mächtige Eliten in einen Kinderhandelring verwickeln könnten. Während seines Wahlkampfs 2024 deutete Trump an, dass er sie veröffentlichen würde, wenn er wiedergewählt würde.

Das Problem ist, dass Trump – seit mehr als einem Jahrzehnt ein enger Freund von Epstein – selbst in diesen Dokumenten genannt wird, wie ihm das Justizministerium im Mai mitteilte. Das allein ist noch kein Beweis für ein Fehlverhalten, und Trump hat bestritten, von den illegalen Aktivitäten Epsteins gewusst oder daran teilgenommen zu haben. Dennoch ist diese Verbindung schädlich, und die stetig bekannt werdenden Details über ihre Beziehung (die Demokraten im Repräsentantenhaus veröffentlichten am Mittwoch beispielsweise eine E-Mail von Epstein aus dem Jahr 2019, in der er schrieb, dass Trump „von den Mädchen wusste“) haben ihm nicht geholfen.

Unterdessen hat Trump eine Begnadigung für Maxwell nicht ausgeschlossen, die diesen Sommer in eine Hochsicherheitsanstalt verlegt wurde, wo sie weiterhin ihre 20-jährige Haftstrafe verbüßt.

Hier ist alles, was wir derzeit über Trumps Beziehung zu Epstein wissen.

1980er Jahre: Treffen in Palm Beach

Trump hat gesagt, dass er und Epstein Ende der 1980er Jahre Freunde wurden. Die beiden waren Nachbarn im wohlhabenden Palm Beach, Florida – Trump kaufte dort 1985 sein Anwesen Mar-a-Lago, das er zunächst als Wohnsitz nutzte, bevor es ein Jahrzehnt später in einen Country Club umgewandelt wurde – und bewegten sich in denselben gesellschaftlichen Kreisen.

Epstein und Trump wurden oft zusammen bei hochkarätigen Veranstaltungen der Reichen und Mächtigen gesehen und schienen zu dieser Zeit recht eng befreundet zu sein, so Jack O’Donnell, der zu dieser Zeit Geschäftsführer des Trump Plaza and Casino war. „Meiner Meinung nach war [Epstein] sein bester Freund, wissen Sie, [während] der gesamten vier Jahre, die ich dort war“, sagte O’Donnell 2025 gegenüber CNN. Er behauptete weiter, dass Epstein und Trump einmal minderjährige Mädchen illegal in Trumps Casino in Atlantic City mitgebracht hätten, wo sie oft Zeit miteinander verbrachten.

1990er Jahre: Die Partyszene und erste Skandale

Das bekannteste Video von Trump und Epstein stammt von einer Party im November 1992, die der zukünftige Präsident in Mar-a-Lago veranstaltete und an der auch NFL-Cheerleaderinnen teilnahmen. Trump lud NBC ein, die Soirée zu dokumentieren. Nach Epsteins Verhaftung im Jahr 2019 strahlte der Sender Archivaufnahmen aus, in denen die beiden offensichtlich die Frauen auf der Veranstaltung begutachteten. „Schau sie dir an, da hinten … sie ist heiß“, scheint Trump Epstein an einer Stelle zu sagen. Ein weiterer Ausschnitt zeigt Epstein, wie er sich vor Lachen krümmt, weil Trump ihm etwas ins Ohr flüstert. Trump ist auch zu sehen, wie er mit einer Frau tanzt und ihr auf den Po klopft.

Epstein war Gast bei Trumps 1993er Hochzeit mit Marla Maples im New Yorker Plaza Hotel, und Trump flog zwischen 1993 und 1997 sieben Mal mit Epsteins Privatjet zwischen Palm Beach und New York hin und her, wie aus Flugprotokollen hervorgeht, die als Beweismittel in Maxwells Prozess 2021 vorgelegt wurden.

Weitere Bilder, die Trump und Epstein in Verbindung bringen, stammen von einer 1997 Victoria’s Secret-Party in New York (Epstein war ein Geschäftspartner von Les Wexner, dem damaligen CEO von L Brands, dem Eigentümer des Modeunternehmens) und einer Wohltätigkeitsveranstaltung im Jahr 2000 in Mar-a-Lago. Auf dieser Party posierte Trump für ein Foto mit seiner zukünftigen Frau Melania, Epstein und Maxwell. Ebenfalls anwesend war Andrew Mountbatten-Windsor, ein Prinz der britischen Königsfamilie, bis ihm im Oktober dieses Jahres seine königlichen Titel aberkannt wurden, nachdem eine Klage wegen sexueller Nötigung von der verstorbenen Epstein-Anklägerin Virginia Giuffre beigelegt worden war, die behauptete, Epstein habe sie an ihn verkauft.

2000er Jahre: Zerwürfnis zwischen Trump und Epstein

In den frühen 2000er Jahren waren Epstein und Trump noch beste Freunde. „Ich kenne Jeff seit 15 Jahren. Ein toller Kerl“, sagte Trump in einem Interview für ein New York Magazine Profil von Epstein aus dem Jahr 2002, in dem dieser als gut vernetzter „internationaler Geldmann des Mysteriösen“ beschrieben wurde.

„Es macht viel Spaß, mit ihm zusammen zu sein“, fügte Trump hinzu. „Man sagt sogar, dass er schöne Frauen genauso mag wie ich, und viele von ihnen sind eher jünger. Kein Zweifel – Jeffrey genießt sein gesellschaftliches Leben.“

Im folgenden Jahr feierte Epstein seinen 50. Geburtstag. Zu diesem Anlass ließ Maxwell seine Freunde Briefe, Fotos und Zeichnungen zu einem Sammelalbum beitragen, dessen vollständiger Inhalt im September vom House Oversight Committee veröffentlicht wurde. Eine Notiz, die offenbar von Trump stammt (obwohl er bestreitet, sie geschrieben zu haben), bestand aus der Zeichnung einer nackten weiblichen Figur und einem imaginären Dialog zwischen den beiden Männern. „Wir haben gewisse Gemeinsamkeiten, Jeffrey“, sagt „Donald“ in dem getippten Dialog. „Rätsel altern nie, ist dir das schon aufgefallen?“, lautet eine weitere Zeile. Der Brief endet mit den Worten: „Ein Freund ist etwas Wunderbares. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag – und möge jeder Tag ein weiteres wunderbares Geheimnis sein.“ Unter der Zeichnung und den Worten befindet sich Trumps Unterschrift.

In den folgenden Jahren entfremdeten sich Trump und Epstein jedoch voneinander. Ihr Wettbewerb um den Kauf einer Villa am Meer in Palm Beach bei einer Zwangsversteigerung im Jahr 2004 trug wahrscheinlich dazu bei, die Beziehung zu trüben, obwohl Trump im Juli sagte, er habe die Beziehungen zu seinem ehemaligen Freund abgebrochen, weil Epstein junge Mitarbeiterinnen des Mar-a-Lago-Spas „gestohlen“ habe. Er deutete an, dass Giuffre, die als Teenager von Maxwell im Jahr 2000 als Masseurin für Epstein angeworben worden war, eine der Spa-Mitarbeiterinnen war, die von dem Finanzier abgeworben worden waren. Epstein blieb bis 2007 Mitglied von Mar-a-Lago, bis Trump ihn aus dem Club ausschloss, angeblich nachdem Epstein die jugendliche Tochter eines anderen Mitglieds sexuell belästigt hatte.

Zu diesem Zeitpunkt war Epstein in Florida wegen Anstiftung zur Prostitution angeklagt worden, nachdem die Polizei von Palm Beach 2005 Ermittlungen aufgenommen hatte, und das FBI bereitete eine Anklage gegen ihn vor. Seine Anwälte strebten eine Vereinbarung mit Alexander Acosta, dem US-Staatsanwalt für den südlichen Bezirk von Florida, an. Als Gegenleistung für die Einstellung des Bundesverfahrens bekannte sich Epstein 2008 in zwei Anklagepunkten schuldig, wurde zu einer 18-monatigen Haftstrafe verurteilt und musste sich als verurteilter Sexualstraftäter registrieren lassen.

Als Epstein im Juli 2019 verhaftet und wegen Sexhandels mit Minderjährigen angeklagt wurde, sah sich Acosta – damals Arbeitsminister unter Präsident Trump – wegen Epsteins früherer Vereinbarung über die Nichtverfolgung, die oft als „Sweetheart Deal“ bezeichnet wurde, erheblichen Gegenreaktionen ausgesetzt. Er trat noch im selben Monat aus dem Kabinett zurück.

2010er Jahre: Eine Klage, neue Enthüllungen und Epsteins Tod

Im Jahr 2016 reichte eine anonyme Jane Doe eine Klage ein, in der sie behauptete, Trump und Epstein hätten sie 1994, als sie 13 Jahre alt war, in Epsteins New Yorker Residenz mehrfach sexuell missbraucht und vergewaltigt. Die Klage wurde wenige Tage vor Trumps Sieg bei den Präsidentschaftswahlen zurückgezogen. (Trump wurde von 28 Frauen – allerdings keine davon minderjährig – wegen sexuellen Fehlverhaltens angeklagt und 2023 in einer Klage der Schriftstellerin E. Jean Carroll wegen sexuellen Missbrauchs und Verleumdung für schuldig befunden, ein Urteil, das er seitdem zu kippen versucht.)

Im Jahr 2017 sprach Epstein mit dem Autor Michael Wolff darüber, dass er Trumps „engster Freund” sei. In dem aufgezeichneten Interview, das 2024 veröffentlicht wurde, behauptete er, dass Trump zum ersten Mal mit Melania in seinem Privatjet geschlafen habe. Obwohl Epstein Trump als charismatisch beschrieb, kritisierte er dessen Leistung als Präsident und bezeichnete ihn als Serien-Ehebrecher. „Er ist ein schrecklicher Mensch”, sagte Epstein. „Er tut seinen besten Freunden, den Frauen seiner besten Freunde und allen, denen er zunächst das Vertrauen schenkt, um es dann zu missbrauchen, schlimme Dinge an.”

Er behauptete auch, dass Trump „funktionaler Analphabet” sei.

Epsteins Verhaftung im Juli 2019 veranlasste Trump, sich weiter von seinem ehemaligen Freund zu distanzieren und zu behaupten, sie hätten seit 15 Jahren keinen Kontakt mehr gehabt. Im folgenden Monat erhängte sich Epstein in einer Bundesgefängnisanstalt in Manhattan. Laut Bill Barr, dem damaligen US-Justizminister, war Trump schockiert, als er von seinem Tod erfuhr. Er forderte eine Untersuchung, wie Epstein in Haft sterben konnte, und verbreitete gleichzeitig unbegründete Verschwörungstheorien, die andeuteten, dass Bill Clinton, ein weiterer Bekannter von Epstein, etwas damit zu tun haben könnte.

2020er Jahre: Verschwörungstheorien, politische Folgen und neue Enthüllungen

Nachdem Maxwell 2020 wegen Sexhandels angeklagt worden war, sorgte Trump für Aufsehen, indem er ihr seine Unterstützung zusicherte. „Ich habe den Fall nicht wirklich verfolgt“, sagte er. „Ich wünsche ihr einfach nur alles Gute, ehrlich gesagt.“

Als sie 2025 gegen ihre Verurteilung Berufung einlegte und den wiedergewählten Trump um Begnadigung bat, erklärte Maxwell gegenüber Beamten des Justizministeriums, dass sie den Präsidenten nie „in einer unangemessenen Situation“ gesehen habe.

Im Oktober 2024 ging das ehemalige Sports Illustrated-Bademodenmodel Stacey Williams mit der Behauptung an die Öffentlichkeit, dass Epstein, den sie im Jahr zuvor kennengelernt hatte, sie 1993 zu einem Besuch bei Trump in den Trump Tower in New York mitgenommen habe, wo Trump sie dreist begrapschte, während die beiden Männer sich weiter ungezwungen unterhielten, „sich anlächelten und ihr Gespräch fortsetzten“, wie sie es ausdrückte. Williams bezeichnete die Begegnung als Teil eines „verdrehten Spiels“ zwischen den beiden. Die Trump-Kampagne wies die Anschuldigung zurück.

Sobald Epsteins Tod Schlagzeilen machte, kursierten Verschwörungstheorien, deren Anhänger darauf bestanden, dass er ermordet worden sei, um seine Geschäftspartner zu schützen. MAGA-Anhänger waren besonders von der Idee begeistert, dass prominente Demokraten und verschiedene wohlhabende liberale Eliten hinter dieser angeblichen Verschwörung stecken und wegen ihrer Verbindungen zu Epstein entlarvt werden müssen.

Diese Kommentare gehen in der Regel mit wiederholten Forderungen einher, die „Epstein-Akten“ oder alle Materialien im Zusammenhang mit strafrechtlichen Ermittlungen und Strafverfolgungen gegen Epstein seit 2005 zu veröffentlichen, obwohl einige die Veröffentlichung einer hypothetischen „Epstein-Liste“ gefordert haben, in der die Kunden seines Sexhandelsgeschäfts aufgeführt sind, die er möglicherweise erpresst hat. Es gibt keine Beweise dafür, dass eine solche Liste existiert.

Als Trump wieder im Oval Office war, erwarteten seine Anhänger, dass er sein Wahlversprechen einlösen würde, alles offenzulegen, was die Regierung über Epstein weiß. Zu diesem Zweck lud Generalstaatsanwältin Pam Bondi im Februar eine Reihe von einflussreichen Persönlichkeiten der Rechten ins Weiße Haus ein und überreichte ihnen Ordner mit Dokumenten mit der Aufschrift „The Epstein Files: Phase One“ (Die Epstein-Akten: Phase Eins), in der Erwartung, dass sie alle Erkenntnisse mit ihren Anhängern teilen würden.

Es stellte sich jedoch schnell heraus, dass sie nur Material erhalten hatten, das bereits öffentlich zugänglich war, darunter Epsteins Adressbuch, das erstmals 2015 veröffentlicht worden war. Verschwörungstheoretiker waren außer sich, nicht zuletzt, weil Bondi aufschlussreiche Informationen versprochen hatte.

Der verpatzte Stunt führte zu einer erneuten Überprüfung der Beziehung zwischen Trump und Epstein, wobei Trumps Mitarbeiter versuchten, die Unzufriedenheit über ihr Versäumnis, etwas Neues über den Fall Epstein zu enthüllen, zu dämpfen.

Im Mai sagten FBI-Direktor Kash Patel und sein Stellvertreter Dan Bongino – die beide Epstein-Verschwörungstheorien angeheizt hatten, bevor Trump sie an die Spitze des FBI berief –, dass Aufnahmen aus dem Gefängnis, in dem er inhaftiert war, beweisen, dass sein Tod ein Selbstmord war. Eine Woche später, inmitten ihrer eskalierenden öffentlichen Fehde, sagte Trumps Großspender Elon Musk, der kürzlich sein Berateramt in der Regierung niedergelegt hatte, dass Trump in den Epstein-Akten genannt werde. „Das ist der wahre Grund, warum sie nicht veröffentlicht wurden“, schrieb er auf X, seiner Social-Media-Plattform. (Später löschte er diese Kommentare.)

Anfang Juli versuchte das Justizministerium dann, die Epstein-Geschichte mit einem kurzen Memo zu beenden, in dem es erklärte, dass er tatsächlich während seiner Haft durch Selbstmord ums Leben gekommen sei, dass es keinen Grund gebe, an die Existenz einer „Kundenliste“ zu glauben, und dass die Ermittlungen effektiv abgeschlossen seien. Das Justizministerium stellte auch Überwachungsaufnahmen aus dem Gefängnis zur Verfügung, in dem Epstein in der Nacht seines Todes untergebracht war. Diese zeigten, dass nach ihm niemand mehr seine Zelle betreten hatte.

Verschwörungstheoretiker fanden das Video nicht überzeugend und waren empört darüber, dass das Justizministerium niemanden im Zusammenhang mit Epsteins Sexhandelsgeschäft strafrechtlich verfolgte.

Das Memo führte auch innerhalb der Regierung zu einer Spaltung und veranlasste Trump, seine Anhänger dafür zu kritisieren, dass sie sich für die „Bullshit”-Epstein-Akten interessierten. Er und Beamte des Weißen Hauses versuchten ohne großen Erfolg, sie als eine Art von den Demokraten inszenierten „Hoax” darzustellen.

Zur gleichen Zeit brach The Wall Street Journal die Geschichte über Trumps Geburtstagsbrief an Epstein aus dem Jahr 2003; der Präsident tat sie als „Fälschung” ab. Dann stellte sich heraus, dass Bondi Trump im Mai mitgeteilt hatte, dass sein Name in den Epstein-Akten auftauchte, entgegen seiner Behauptung gegenüber einem Reporter im Juli, dass das Justizministerium ihn darüber nicht informiert habe.

Als die Opfer von Epstein sich gegen die Behandlung des Falls durch die Regierung zu Wort meldeten, schimpfte Trump privat, dass sie „Demokraten“ seien und ihn schlecht aussehen lassen wollten. Unterdessen wurde Maxwell im August in ein komfortableres Gefängnis verlegt, wo sie Berichten zufolge „viel glücklicher“ ist, obwohl das Bundesamt für Strafvollzug keinen Grund für die Verlegung angab.

Dies geschah, nachdem Trump der Presse mitgeteilt hatte, dass es ihm „gestattet sei“, Maxwell zu begnadigen, wenn er dies wolle. Außerdem gab sie dem stellvertretenden Generalstaatsanwalt Todd Blanche, dem ehemaligen persönlichen Anwalt von Trump, ein Interview, in dem sie nur schmeichelhafte Dinge über den Präsidenten zu sagen hatte. (Der Oberste Gerichtshof lehnte es im Oktober ab, Maxwells Berufung gegen ihre Verurteilung anzuhören, sodass sie nun auf die Begnadigung durch den Präsidenten angewiesen ist.)

Im September geriet der Sprecher des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, unter Beschuss, weil er angeblich versucht hatte, die Öffentlichkeit im Fall Epstein in die Irre zu führen und weitere Enthüllungen darüber zu verhindern.

Zunächst behauptete er seltsamerweise, Trump sei „ein FBI-Informant“, der versucht habe, Epstein zu Fall zu bringen – eine Behauptung, die er später zurücknahm. Dann führte er die Republikaner im Repräsentantenhaus dazu, die neu gewählte demokratische Abgeordnete Adelita Grijalva (Arizona) während einer rekordverdächtigen Stilllegung der US-Regierung mehr als einen Monat lang nicht zu vereidigen.

Da Grijalva die letzte Unterschrift auf einer Entlassungsinitiative gewesen wäre, um eine Abstimmung über einen Gesetzentwurf zur Freigabe von Akten zu Epstein zu erzwingen, und Trump diese Maßnahme ablehnt, betrachteten einige politische Beobachter dies als eine Verzögerungstaktik. Grijalva wurde schließlich am 12. November vereidigt, wodurch der Weg für eine Abstimmung über den Gesetzentwurf zu den Epstein-Dokumenten frei wurde.

Am Mittwoch (12. November) wurden außerdem mehr als 20.000 Epstein-Dokumente von Demokraten und Republikanern im Kongress veröffentlicht, darunter E-Mails, in denen der verstorbene Sexualstraftäter über Trump sprach. In einer E-Mail an Maxwell aus dem Jahr 2011 schrieb er beispielsweise „Ich möchte, dass Sie sich bewusst