Was die Epstein-Mails über Trump wirklich verraten

Wir haben das extrem gruselige Epstein-Geburtstagsbuch gelesen, damit Sie es nicht tun müssen

Eine Reihe von E-Mails von Jeffrey Epstein, die am Mittwoch (12. November) von den Demokraten im Repräsentantenhaus veröffentlicht wurden, enthüllt, dass der verstorbene verurteilte Sexualstraftäter 2019 schrieb, dass Donald Trump „von den Mädchen wusste“ in Epsteins Fall von Sexhandel – obwohl der Präsident dies über Jahre hinweg stets bestritten hatte.

In einer weiteren E-Mail an seine Vertraute Ghislaine Maxwell schrieb Epstein 2011, dass Trump „Stunden in meinem Haus verbrachte“ mit einem der Opfer von Epstein, und beschrieb den zukünftigen Präsidenten als „den Hund, der nicht gebellt hat“, wobei er anmerkte, dass „er nie erwähnt wurde“, berichtet die New York Times. Es ist unklar, was Epstein genau meinte, als er sagte, Trump sei nicht erwähnt worden.

Tausende Dokumente und brisante Details

Die drei E-Mails wurden unter Tausenden von Seiten von Dokumenten gefunden, die der Aufsichtsausschuss des Repräsentantenhauses im Zusammenhang mit dem Fall Epstein erhalten hatte. Zwei der E-Mails waren zwischen Epstein und dem Autor Michael Wolff, der zu dieser Zeit ein enthüllendes Buch über die Trump-Regierung schrieb, während die andere E-Mail eine Unterhaltung zwischen Epstein und Maxwell war, die später verurteilt und wegen ihrer Rolle im Sexhandelsfall zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt wurde.

Trumps Justizministerium verlegte Maxwell Anfang dieses Jahres in eine Haftanstalt mit minimalen Sicherheitsvorkehrungen – und der Präsident hat nicht ausgeschlossen, sie zu begnadigen.

Demokraten fordern Aufklärung – Republikaner sprechen von Ablenkung

„Diese neuesten E-Mails und Korrespondenzen werfen drängende Fragen darüber auf, was das Weiße Haus noch verbirgt und wie die Beziehung zwischen Epstein und dem Präsidenten tatsächlich aussieht“, sagte der demokratische Abgeordnete Robert Garcia (Kalifornien), Vorsitzender des Aufsichtsausschusses.

In einer E-Mail aus dem Januar 2019 – nur wenige Monate vor Epsteins Tod – schrieb Epstein: „Natürlich wusste [Trump] von den Mädchen, denn er bat Ghislaine, damit aufzuhören.“ Diese Aussage stellt Trumps Beteuerungen infrage, er habe keine Kenntnis von den Vorwürfen gegen Epstein gehabt.

Die Republikaner im Ausschuss reagierten scharf: „Die Demokraten wählen weiterhin sorglos Dokumente aus, um Clickbait zu generieren, der nicht auf Fakten basiert.“ Sie warfen den Demokraten vor, Unterlagen zurückzuhalten, in denen demokratische Amtsträger genannt werden.

Trump selbst schrieb später: „Die Demokraten versuchen, den Jeffrey-Epstein-Hoax wieder aufzuwärmen, weil sie alles tun würden, um davon abzulenken, wie schlecht sie beim Shutdown und so vielen anderen Themen abgeschnitten haben.“

Druck auf das Weiße Haus wächst

Der Epstein-Skandal dürfte wieder an Brisanz gewinnen, nachdem die neu gewählte Abgeordnete Adelita Grijalva (Arizona) ihren Sitz im Kongress eingenommen hat. Sie will eine Maßnahme vorantreiben, die das Weiße Haus zur Veröffentlichung aller Epstein-Akten verpflichtet.

Seit das Justizministerium Anfang des Jahres bekannt gab, keine weiteren Unterlagen zu veröffentlichen, tauchten neue Enthüllungen auf. The Wall Street Journal berichtete über einen angeblichen Geburtstagsbrief Trumps an Epstein aus den frühen 2000er-Jahren, in dem er eine anzügliche Zeichnung und die Bemerkung teilte, er und Epstein hätten „bestimmte Gemeinsamkeiten“. Trump klagte gegen die Zeitung und behauptete, der Brief sei gefälscht.

Alte Freundschaft, neue Fragen

Das Wall Street Journal berichtete außerdem, dass das Justizministerium Trump informiert habe, sein Name tauche in den Epstein-Akten auf.

Trump bezeichnete Epstein später als „Widerling“ und erklärte, die Freundschaft sei zerbrochen, nachdem Epstein junge Frauen „gestohlen“ habe, die in Mar-a-Lago angestellt waren – darunter Virginia Giuffre, ein Opfer Epsteins, das Anfang dieses Jahres durch Selbstmord starb.

Giuffres Familie sagte gegenüber The Atlantic: „Es war schockierend, zu hören, wie Präsident Trump sagte, dass er wusste, dass Virginia aus Mar-a-Lago ‚entführt‘ worden war. Das lässt uns fragen, ob er von den kriminellen Handlungen Jeffrey Epsteins und Ghislaine Maxwells wusste.“

Trump hat stets behauptet, nichts von Epsteins illegalen Aktivitäten gewusst zu haben – obwohl er den Finanzier über Jahre hinweg öffentlich lobte. 2002 sagte er dem Magazin New York, Epstein sei ein „großartiger Kerl“, den er „seit 15 Jahren kenne“. Und fügte hinzu: „Es wird sogar gesagt, dass er schöne Frauen genauso mag wie ich – und viele von ihnen sind eher jünger.“