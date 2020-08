Obwohl sich der Guns-N’-Roses-Frontmann Axl Rose in Vergangenheit offen als Trump-Gegner präsentierte, scheint dem US-Präsidenten das egal zu sein. Bei einer seiner Wahlkampfreden in Ohio war am Donnerstag das Lied „Live And Let Die“ der Rockband zu hören.

„Live And Let Die“ wurde ursprünglich von Linda und Paul McCartney geschrieben und im Jahr 1991 von Guns N’ Roses gecovert. Es war nun bereits das zweite Mal, dass die Version von Guns N’ Roses auf einer Trump-Veranstaltung zu hören gewesen sein soll. Beim letzten Mal soll der Song so laut abgespielt worden sein sein, dass sich Besucherinnen und Besucher kaum mehr unterhalten konnten.

Hören Sie sich hier den Song an:

Rose äußerte sich zuletzt kritisch gegenüber der US-amerikanischen Regierung, wie in einem Twitter-Beitrag am 5. Juli. Darin schrieb er: „Meine Verachtung für die gegenwärtige Regierung und das, was ich als Bedrohung für die Demokratie empfinde, ist kein Geheimnis.“ Weiter hieß es: „Im Allgemeinen entstehen meine Beiträge in Bezug auf aktuelle Ereignisse, politische oder soziale Themen, aus einem Gefühl der Empörung, Verpflichtung und Verantwortung, etwas zu sagen, wenn ich das Gefühl habe, nicht mitschuldig zu sein.“