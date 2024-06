Fans fieberten seit Langem auf das einzige Deutschland-Konzert von Dua Lipa hin. Am 5. Juni 2024 war es endlich soweit: Die 28-Jährige Sängerin enterte die längst ausverkaufte Berliner Waldbühne.

Dua Lipa eröffnete den Abend mit dem Stück „Training Season“ – gefolgt von „One Kiss“ und „Illusion“. Insgesamt 17 Stücke gab die britisch-albanische Sängerin zum Besten. Die meisten Songs gab es von ihrem zweiten Album „Futura Nostalgia“ (sieben an der Zahl) zu hören, gefolgt von fünf Stücken ihres neuen Albums „Radical Optimism“. Von ihrem selbstbetitelten Album waren zwei Stücke dabei, abgerundet wurde das Set von zwei Songs, die eigentlich Kollabos waren („One Kiss“, das sie im Original mit Calvin Harris sang sowie „Electricity“, das sie mit Silk City aufnahm). Dazu performte sie das Elton-John-Cover „Cold Heart“. Mit „These Walls“ gab es außerdem ein Live-Debüt.

Dua Lipa in Berlin: Fotos und Videos des Abends

Auf X kursieren bereits die ersten Fan-Videos und Fotos des Abends.

Die Setlist des Abends:

Set 1:

Training Season

One Kiss (Calvin Harris & Dua Lipa Cover)

Illusion

Break My Heart

Levitating

Set 2:

These Walls (Live-Debüt)

Be the One

Love Again

Pretty Please

Set 3:

Hallucinate

New Rules

Electricity (Silk City & Dua Lipa Cover)

Cold Heart (Elton John Cover)

Happy for You

Zugabe:

Physical

Don’t Start Now

Houdini