Ed Sheeran musste innerhalb weniger Monate mit gleich drei großen Problemen umgehen: Sein bester Freund Jamal Edwards war gestorben, bei seiner schwangeren Frau Cherry Seaborn wurde ein Tumor diagnostiziert und dann kam noch eine Urheberrechtsklage hinzu. Für den erfolgsverwöhnten aber sensiblen Sänger eine Herausforderung, die er nicht so leicht bewältigen konnte.

Im Interview mit dem ROLLING STONE erzählte der „Shape of You“-Sänger, dass der Februar 2022 (in dem sich all diese Schicksalsschläge ballten) der schlimmste Monat seines Lebens war. Er habe zwar schon zahlreiche Tiefs erlebt, aber diese Dimension der Angst und Trauer sei neu für ihn gewesen. Im Stillen habe er auch gewusst, dass er deshalb auch eine Depression entwickelte.

Ed Sheeran schämte sich für seine Suizidgedanken

Damit einhergehend hatte Ed Sheeran auch Suizidgedanken, wie der 32-Jährige nun andeutete. „Ich hatte das Gefühl, dass ich nicht mehr leben wollte“, sagte er. „Und das hatte ich schon mein ganzes Leben lang… Du bist unter den Wellen und ertrinkst. Du steckst irgendwie in diesem Ding. Und du kommst da nicht mehr raus.“

Sheeran schämte sich allerdings für seine „egoistischen Gedanken“, weil er Vater ist. Das machte es dann noch etwas schwerer. Seine Frau Cherry, die im sechsten Monat schwanger war, als sie erfuhr, dass sie nach der Geburt ihrer Tochter wegen eines komplizierten Tumors operiert werden muss, riet ihm schließlich zu einer Therapie.

„Wo ich herkomme, spricht niemand wirklich über seine Gefühle“, sagte Sheeran. „Ich denke, es ist sehr hilfreich, mit jemandem zu sprechen und sich einfach Luft zu machen, ohne sich dabei schuldig zu fühlen. Offensichtlich habe ich ein sehr privilegiertes Leben geführt. Meine Freunde sahen mich immer an und sagten: ‚So schlimm ist es doch gar nicht'“.

Er fügte hinzu: „Die Hilfe ist kein Knopf, den man drückt und dann ist automatisch alles in Ordnung. Sie ist etwas, das immer da sein wird und mit dem man einfach umgehen muss.“

Auch wenn der Verlust von Jamal Edwards weiter schwer wiegt, die Ehefrau des Musikers ist wieder gesund, seine Kindern sind glücklich und wohlauf und auch der Prozess um angebliche Urheberrechtsverletzungen im Zusammenhang mit seinem Hit „Shape Of You“ ging gut aus, der Sänger gewann ihn. All die dramatischen Ereignisse verarbeitete Sheeran nun mit seiner Musik. Die kommende Platte „Subtract“ kündigte er bereits als seine bisher privateste an. Erste Konzerttermine für 2023 stehen auch bereits fest.

