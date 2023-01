Ed Sheerans „Shape Of You“ ist nicht mehr der meistgestreamte Song auf Spotify

Die Spitzenplätze der meistgestreamten Songs aller (bisherigen) Zeiten auf Spotify ändern sich nicht allzu oft. Am Abend des 31. Dezember 2022 teilte „Chart Data“ jedoch mit, dass „Blinding Lights“ (2019) von The Weeknd Ed Sheerans „Shape Of You“ (2017) überholt habe und nun der aktuell meistgestreamte Song in der Geschichte von Spotify ist.

„Blinding Lights“ ist auf dem vierten Studioalbum „After Hours“ erschienen und wurde von Oscar Thomas Holter, Max Martin und The Weeknd selbst produziert. Bereits 2020 war zu erahnen, dass das Stück großen Erfolg mit sich bringen würde, da es damals schon die meistverkaufte Single des Jahres war.

„Blinding Lights“ vs. „Shape Of You“

Mit Stand von Montag (2. Januar) zählt „Blinding Lights“ 3.332.163.962 und „Shape Of You“ 3.332.016.196 Streams. Im September 2017 war Ed Sheerans „Shape Of You“ an Drakes „One Dance“ vorbeigezogen und hatte bis vor Kurzem diese Stellung gehalten.

„Chart Data“, die sich Chartplatzierungen, Preisen und wirtschaftlichen Neuigkeiten aus der Poplandschaft widmet, posteten dazu auf Twitter: „The Weeknds ‚Blinding Lights‘ ist nun der meistgestreamte Song in der Geschichte von Spotify und übertrifft damit Ed Sheerans ‚Shape Of You‘ (…).“

.@theweeknd’s „Blinding Lights“ is now the #1 most streamed song in Spotify history, surpassing @edsheeran’s „Shape of You“ (3.332 billion). — chart data (@chartdata) December 31, 2022

Die Platz-1-Nummer samt Musikvideo gibt es hier:

So reagierte The Weeknd auf den Erfolg

Der Musiker selbst postete bereits kurz vor Neujahr mit den Worten „Für das neue Jahr???“ einen Auszug der Charts von Spotify, die die Erstplatzierung von „Blinding Lights“ bestätigten:

FOR NEW YEARS ??? 🥳🥳🥳 https://t.co/Gk6vgDMfOG — The Weeknd (@theweeknd) December 31, 2022

Einen Tag später gab es dann vom The Weeknd die offizielle Bestätigung, dass die Hochrechnungen korrekt seien: „Frohes neues Jahr für ‚Blinding Lights‘, den am häufigsten gestreamten Song aller [bisherigen] Zeiten auf Spotify.“ Im Post teilte The Weeknd zudem Bilder zum Musikvideo der gekrönten Nummer:

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von The Weeknd (@theweeknd)

Im Dezember ist mit „Nothing Is Lost (You Give Me Strength)“ außerdem The Weeknds Beitrag zum Soundtrack von „Avatar: The Way Of Water“ erschienen. Diesen gibt es hier zu hören: