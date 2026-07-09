Ed Sheeran unterschreibt neuen Vertrag bei Interscope Records

Ed Sheeran steht kurz vor einem Labelwechsel nach 15 Jahren: Der Singer-Songwriter soll einen neuen Vertrag bei Interscope Records unterzeichnen, wie ROLLING STONE bestätigt hat. Zuerst berichtet hatte darüber der „Hollywood Reporter“.

Für Sheeran ist das ein gewaltiger Schritt. Seine gesamte bisherige Karriere verbrachte er bei Atlantic, einem Sublabel von Warner Music Group. Nachdem sein Vertrag mit WMG Anfang des Jahres ausgelaufen war, wechselt er mit dem Sprung zu Interscope nun unter das Dach von Universal Music Group – dem größten Major-Label der Welt.

Die genauen Konditionen des Interscope-Deals wurden nicht offengelegt. Laut „THR“ soll es sich um eine langfristige Vereinbarung handeln, wie viele Alben Sheeran dabei einplant, ist allerdings unklar.

15 Jahre bei Atlantic

Ein Sprecher Sheerans antwortete auf eine Anfrage zunächst nicht.

Sheeran hatte 2011 bei WMG und Atlantic unterschrieben – im selben Jahr, in dem er sein gefeiertes Debüt „+ (Plus)“ veröffentlichte, das Hits wie „The A Team“, „Lego House“ und „You Need Me, I Don’t Need You“ enthielt. In den folgenden 15 Jahren avancierte er zu einem der prägendsten Singer-Songwriter im Pop: Vier seiner Alben erreichten in den USA Platz eins. Dazu kamen mit „Shape of You“ und „Perfect“ zwei Nummer-eins-Hits in den „Billboard“ Hot 100 sowie eine ganze Reihe weiterer Mehrfach-Platin-Singles in den Top Ten.

Insgesamt veröffentlichte Sheeran sieben Alben über WMG – darunter sämtliche seiner mathematisch betitelten Werke: „+ (Plus)“, „x (Multiply)“, „÷ (Divide)“, „= (Equals)“ und „− (Subtract)“. Hinzu kamen das 2019er-Album „No.6 Collaborations Project“, sein jüngstes Werk „Play“ sowie „Autumn Variations“ von 2023, das über Sheerans eigenes Label Gingerbread Man im Vertrieb von WMG erschien.

Auch wenn Sheeran nach wie vor zu den größten Stars der Welt zählt, erreichten seine neueren Veröffentlichungen nicht mehr die kommerziellen Höhen früherer Jahre. Nach einer langen Reihe von Platin-Alben schaffte es weder „− (Subtract)“ noch „Autumn Variations“ oder „Play“, dieselbe RIAA-Zertifizierung zu erhalten. „Play“ kletterte immerhin auf Platz fünf der „Billboard“ 200, verschwand aber bereits nach fünf Wochen wieder aus den Charts.

Sheerans eigene Worte zum Abschied

Als Sheeran seinen Abgang von Warner bekannt gab, schrieb er in einem Newsletter an seine Fans: „Das ist keine Geschichte vom verbitterten Künstler, der sein Label verlässt. Das ist ein Junge, der als Teenager zu dieser Firma kam und andere Prioritäten hatte als der Vater von zwei Kindern, der er heute ist – und der das Gefühl hat, dass er einen Wandel braucht, einen anderen Umgang mit den Dingen auf professioneller Ebene.“

Warner meldete sich ebenfalls zu Wort: „Warner Music Group ist stolz darauf, Ed bei seiner Entdeckung und seinem bemerkenswerten Aufstieg in den vergangenen 15 Jahren begleitet zu haben, und dankbar für seine anhaltende Partnerschaft. Während wir sein ikonisches Katalog-Erbe in die Zukunft führen, werden wir dafür sorgen, dass seine Musik noch Generationen lang Herzen berührt und Beine in Bewegung bringt – überall auf der Welt. Die gesamte Warner-Music-Familie wünscht Ed alles Gute, während er das nächste Kapitel seiner außergewöhnlichen künstlerischen Reise beginnt.“