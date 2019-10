Vor 500 Fans geben Green Day, Weezer und Fall Out Boy Im Whiskey a Go Go auf dem Sunset Strip ein „Hella Mega“-Konzert.

Green Day, Fall Out Boy und Weezer haben gestern die „Hella Mega Tour“ mit einer Show in Los Angeles eingeläutet. Auf der Bühne des Whiskey a Go Go lieferte jede Band ihr eigenes Set mit den größten Hits ab und spielte die neuen Songs, die sie zeitgleich mit dem Tourstart veröffentlicht hatten. Green Day intonierten „Father of All Motherfuckers“, sogar gleich zweimal – der Song war nach eigenen Angaben „zu schnell vorbei“. Green Day - „Father of All Motherfuckers“: https://www.youtube.com/watch?v=QCkBC7iCcuM Derweil debütierten Fall Out Boy mit „Dear Future Self (Hands Up)“ und Weezer mit „The End Of The Game“. Fall Out Boy und Weezer im Whiskey…