Eddie Van Halen warb Ozzy Osbourne als Sänger für Van Halen an

Ozzy Osbourne 2014 in New York City.

Es ist schon fast ein Running Gag: Nachdem Steve Perry in der vergangenen Woche bereits erzählt hatte, dass Eddie Van Halen ihn in den 1980er-Jahren als neuen Leadsänger für Van Halen gewinnen wollte, berichtet nun auch Ozzy Osbourne von ähnlichen Avancen.

Wie es dazu kam, erzählte der Godfather of Metal im Gespräch mit dem Billy-Idol-Gitarristen Billy Morrison auf dem Hard-Rock-Kanal „Ozzy’s Boneyard“ vom Radiosender „SiriusXM“. Es war wohl Mitte der 90er Jahre, bevor Val-Halen-Sänger Sammy Hagar durch Gary Cherone ersetzt wurde, als Osbourne eines Abends einen Anruf von Eddie Van Halen erhielt. „Er rief mich an und fragte mich, ob ich in seiner Band singen wolle. Das war lange nach Sammy (Hagar, Nachfolger von David Lee Roth)“, erinnerte sich der Rockmusiker.

Osbourne über Eddies Angebot: „Ich glaube, er war betrunken“

Wie ernst dieses Angebot tatsächlich gemeint war, ist allerdings fraglich. Osbourne gab selbst zu: „Ich glaube, er war ein bisschen betrunken“. In diesem Zustand ist es ja nicht ungewöhnlich, einfach mal wahllos irgendwelche Menschen anzurufen – dafür hat auch Ozzy vollstes Verständnis. „Das haben wir alle schon einmal gemacht“, meinte er. „Um vier Uhr morgens jemanden anzurufen und zu sagen: ‚Ich hab da eine tolle Idee’“.

Unabhängig davon, ob Eddie Van Halen betrunken war oder nicht, veranschaulicht diese Geschichte aufs Neue, wie beherzt der Gitarrist die Akquise neuer Band-Mitglieder betrieben hat. Osbournes Anekdote reiht sich in die Überlieferungen ein, nach denen Eddie sich nicht nur an Steve Perry, sondern auch an die Patty Smyth und den Hall-&-Oates-Sänger Daryl Hall gewandt hatte, um sie als neue Nachfolger für David Lee Roth zu gewinnen. Dieser hatte die die Band 1985 verlassen, bevor er 2007 wieder als Sänger zu Van Halen zurückkehrte.

Eddie Van Halen starb am 6. Oktober nach einer Krebserkrankung im Alter von 65 Jahren. Ozzy Osbourne ist nur einer von vielen Musikerkollegen, die an den Gitarristen nach dessen Tod erinnert haben.

In diesem Video können Sie sich das gesamte Gespräch zwischen Osbourne und Morrison anhören.