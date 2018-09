80.000 Menschen, die aus ganz Deutschland anreisen, könnten den Verkehr in der niedersächsischen Landeshauptstadt in die Knie zwingen.

Eminem in Hannover zu sehen könnte für viele Fans des Rappers zu einer ziemlich kniffligen Angelegenheit werden. Auch mit Karten im Gepäck. Eminem in Hannover: Fotos, Setlist, Videos! Speziell Autofahrer aus anderen Teilen Deutschlands, die nach Hannover reisen, um Eminem zu sehen, sollten viel Geduld mitbringen. Das erwartete hohe Verkehrsaufkommen (80.000 Besucher werden die niedersächsische Landeshauptstadt wegen des Konzerts besuchen) dürfte für Verzögerungen bei der Anreise sorgen. Besser mit dem ÖPNV fahren „Wir rechnen in der Anreise mit Staus und stockendem Verkehr“, sagte Holger Heuer von der Verkehrsmanagementzentrale (VMZ) NDR 1 Niedersachsen. Die Polizei unterstützt die Veranstalter mit zahlreichen Einsatzkräften…