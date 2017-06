Eddie Vedder: Emotionales Gedenken an Chris Cornell mit einer Version von „Again Today“ – Hier sehen

Es ist schon beinahe eine kleine Tradition geworden: Auf seiner aktuellen Tour durch Europa gedenkt Eddie Vedder auf immer wieder auf neue Art und Weise seinem langjährigen Freund Chris Cornell. Nun hat er es bei einer Show in Antwerpen, Belgien wieder getan.

Weiterlesen Eddie Vedder verneigt sich emotional völlig aufgelöst vor Chris Cornell Mit dem ersten Konzerts, das Vedder nach dem Tod seines „Temple Of The Dog“-Mitstreiters in Amsterdam gab, erinnerte der Sänger gleich mehrfach an Cornell. Ohne seinen Namen zu nennen.

Dieses Mal spielte er ein emotionales Pearl-Jam-Cover des Songs „Again Today“ von Brandi Charlile. Doch Vedder änderte die Lyriks: Statt „I’m sad to say I miss my friends“ („Es ist traurig zu sagen, dass ich meine Freunde vermissen werde“), sang er „I know that I´m gonna miss my friend“ („Ich weiß, dass ich meinen Freund vermissen werde“). Während er diese Worte sang, wurde seine Stimme sehr zitterig.

Sehen Sie hier, wie Eddie Vedder „Again Today“ spielt:

#chriscornell #chriscornellofficial #petercornellmusic Eddie's tribute to Chris yesterday @Lotto Arena Belgium. A post shared by Vero (@veroaerts) on Jun 20, 2017 at 3:33am PDT

Vedder und Cornell lernten sich in der Grunge-Szene von Seattle kennen und waren über 30 Jahre lang befreundet. Chris Cornell (Audioslave, Soundgarden) starb am 17. Mai 2017 nach einem Soundgarden-Konzert in Detroit. Der 52-Jährige erhängte sich.