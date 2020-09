Eels überraschen mit neuem Album „Earth To Dora“

Die Eels veröffentlichen am 30. Oktober eine neue Studioplatte. Eine schöne Nachricht schon deshalb, weil in einem solchen Seuchenjahr trostgesättigte Lieder von Mark Oliver Everett wirklich nötig sind.

Der Nachfolger des etwas unentschiedenen Albums „The Deconstruction“ (2018) wurde im Studio der Band in Los Feliz, Kalifornien, aufgenommen. Sänger und Songwriter E wurde dabei von seinen langjährigen Begleitern Koool G Murder (Kelly Logsdon), The Chet (Jeff Lyster) und P-Boo (Mike Sawitzke) unterstützt.

Neuer Eels-Song mitten aus der Corona-Isolation: „Are We Alright Again“

„Diese Songs entstanden kurz bevor die Pandemie einschlug und alles veränderte“, schrieb Mark Oliver Everett in einem Statement. „Ich hoffe, sie können etwas beruhigend wirken oder wenigstens so etwas in der Art – vielleicht hilft Musik hören, die von Dingen handelt, von denen wir träumen und zu denen wir zurückkehren wollen.“

Die Eels hatten schon vor einigen Wochen „Baby Let’s Make It Real“ ins Netz gestellt und vor kurzem um den wunderbaren Song „Who You Say You Are“ ergänzt. Als dritter Vorbote zu „Earth To Dora“ erscheint nun „Are We Alright Again“, das als einer der am spätesten fertiggestellten Tracks „mitten in den ersten Tagen der Pandemie“ von Everett geschrieben wurde.

Der „Quarantäne-Tagtraum“, wie ihn E nennt, hat eine unverschämt fröhliche Melodie, die wie ein Orgel-Motiv aus einem alten Zeichentrickfilm aus den 30ern klingt, aber sofort von einigen typischen Eels-Zustaten angereichert wird. Zuweilen klingt er wie eine gelungene Mischung aus „Beautiful Freak“-Stoff und „Wonderful, Glorious“-Sound.

Das Cover von „Earth To Dora“ zeigt übrigens einen gemalten traurigen Clown. Als hätte sich jemand das ideale Eels-Artwork von Everett gewünscht…

Eels – „Earth To Dora“: Tracklist

01. Anything For Boo

02. Are We Alright Again

03. Who You Say You Are

04. Earth To Dora

05. Dark And Dramatic

06. Are You Fucking Your Ex

07. The Gentle Souls

08. Of Unsent Letters

09. I Got Hurt

10. OK

11. Baby Let’s Make It Real

12. Waking Up