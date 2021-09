Eels: Neues Album kommt – erste Single „Good Night On Earth“ hören

Die Eels haben ein weiteres Kapitel in ihrer bewegten Musikgeschichte angekündigt. Am 28. januar erscheint die neue LP „Extreme Witchcraft“. Mit „Good Night On Earth“ gibt es auch schon einen musikalischen Vorboten, der sehr stark an die Zeit von „Souljacker“ und auch noch an einige Songs auf „Wonderful, Glorious“ erinnert.

Das hat auch seinen Grund: Für das kommende Album hat sich Mark Oliver Everett, Sänger und in jeder Hinsicht Kopf der Band, erneut mit dem Produzenten John Parish zusammengetan, der bereits bei „Souljacker“ die Hände im Spiel hatte und bekannt ist für Platten mit PJ Harvey und Aldous Harding.

Der höflichste Mensch der Welt

„John Parish ist einer der ausgeglichensten und höflichsten Menschen, die ich je getroffen habe. Ein wahrer Gentleman“, so Everett. „Eigentlich ist er wahrscheinlich DER höflichste Mensch, den ich je getroffen habe. Aber wenn er ins Studio geht, wird er zu einem verrückten Wissenschaftler. Wenn du mit John Parish Musik machst, bekommst du Sachen, die sonst niemand macht. Er hat einen wirklich einzigartigen Werkzeugkasten und eine einzigartige musikalische Sichtweise. Vielleicht ist seine Höflichkeit ein Bewältigungsmechanismus, um Mr. Hyde unter Kontrolle zu halten, wenn er nicht in seinem Labor ist.“

Empfehlung der Redaktion ROLLING STONE präsentiert: Eels auf Tour 2022

Zuletzt hatten die Eels im Oktober 2020 mit „Earth To Dora“ ein Album herausgebracht, eine Welttournee scheiterte an den bekannten Folgen der Corona-Pandemie für Musikauftritte. Die Nachholtermine 2022 bringen aber dann wenigstens den Vorteil, Songs von gleich zwei neuen Platten zur Aufführung zu bringen.