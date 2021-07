ROLLING STONE präsentiert: Eels auf Tour 2022

Vom 4. bis zum 13. Juni findet in Berlin-Kreuzberg das „Wenn die Nacht am tiefsten“-Festival statt. Die Jubiläums-Veranstaltung zelebriert 50 Jahre Ton Steine Scherben und das 70. Geburtsjahr Rio Reisers.

Die Browse Gallery zeigt währenddessen vom 11. Juni bis 4. Juli ihre gleichnamige Foto-Ausstellung zur Bandgeschichte. Auf dem Programm der Festival-Woche stehen unter anderem Ton-Steine-Scherben-Konzerte gemeinsam mit Gastmusiker*innen, Lesungen, Kino, Podiumsgespräche, Theater-Performance, Stadtspaziergänge und Schifffahrten. Zudem findet am 12. Juni, dem vorletzten Festival-Tag, die feierliche Umbenennung des Kreuzberger Heinrich-Platzes in den Rio-Reiser-Platz statt. Ton Steine Scherben bei einem Auftritt vor dem Künstlerhaus Bethanien am Kreuzberger Mariannenplatz: Die Foto-Ausstellung der Browse Gallery eröffnet am 10. Juni…