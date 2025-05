Sheryl Crow sagt: Bewaffneter Mann jagte ihren Tesla

Sheryl Crow sagte, sie habe einen bewaffneten Mann auf ihrem Grundstück in Tennessee erwischt, nachdem sie öffentlich ihren Tesla aus Protest gegen Elon Musk und Präsident Donald Trump ’s Bemühungen, staatliche Programme durch das sogenannte Department of Government Efficiency (DOGE) zu kürzen, abgeschafft hatte .

Symbolischer Abschied: Crow spendet Tesla-Erlös an NPR

Sheryl Crow verkaufte ihren Tesla im Februar (und spendete den Erlös demonstrativ an NPR) und teilte ein Video auf Instagram, in dem sie dem Auto zum Abschied winkt, während es von einem Abschleppwagen weggebracht wird (das Ganze wird von Andrea Bocelli und Sarah Brightmans „Time to Say Goodbye“ untermalt). In der Bildunterschrift schrieb Crow: „Meine Eltern haben immer gesagt … du bist, mit wem du dich umgibst. Es kommt eine Zeit, in der man sich entscheiden muss, mit wem man sich verbünden will. Mach’s gut, Tesla.“

Kritik an DOGE und politischen Kürzungen

Solch entschlossene Haltungen sind für Crow nichts Neues, doch wie sie Variety in einem neuen Interview erzählte, war sie von den negativen Reaktionen überrascht, darunter auch das Auftauchen eines Eindringlings auf ihrem Grundstück. „Es gab einen Moment, in dem ich wirklich große Angst hatte: Ein bewaffneter Mann betrat mein Grundstück und meine Scheune“, sagte sie. „Man fühlt sich nicht sicher, wenn man es mit Menschen zu tun hat, die so engagiert sind.“

Sicherheitsbedrohung: Bewaffneter Mann auf Sheryl Crows Grundstück

Crow verglich den Vorfall mit dem Moment in den Neunzigern, als Walmart den Verkauf ihres erfolgreichen zweiten Albums mit dem Titel „Love Is a Good Thing“ wegen eines Textes verbot, in dem sie die alte Politik des Einzelhändlers zum Verkauf von Waffen kritisierte („Watch our children as they kill each other/with a gun they bought at the Walmart discount stores“).

Sheryl Crow: „Ich fühlte mich nicht mehr sicher“

„Das fühlt sich anders an, denn als ich mich gegen das Tragen von Waffen bei Walmart aussprach, waren nicht alle bewaffnet – und ich lebte sicherlich nicht in Tennessee, wo jeder bewaffnet ist“, sagte Crow.

Politische Statements: Crow bleibt trotz Drohungen standhaft

Dennoch zeigte Crow kein Interesse daran, ihre Offenheit zu mäßigen. „Ich kann nicht anders“, sagte sie. „Ich habe das Gefühl, dass ich für meine Kinder kämpfe. Außerdem bin ich so erzogen worden. Es gab Zeiten, in denen es nicht wirklich Spaß gemacht hat, aber ich folge meinem Vater Atticus Finch; ich bin ihm sehr ähnlich, wenn ich etwas sehe, das mir unfair erscheint, wissen Sie?