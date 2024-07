Donald Trump hat auf den Attentatsversuch bei seiner Kundgebung in Pennsylvania am Samstag reagiert, bei der Schüsse fielen und der ehemalige Präsident mit einer blutenden Verletzung am rechten Ohr von der Bühne gebracht wurde.

„Ich wurde von einer Kugel getroffen, die den oberen Teil meines rechten Ohrs durchschlug. Ich wusste sofort, dass etwas nicht stimmte, da ich ein zischendes Geräusch und Schüsse hörte und sofort spürte, wie die Kugel die Haut durchschlug“, schrieb Trump auf Truth Social.

„Ich möchte dem United States Secret Service und allen Strafverfolgungsbehörden für ihre schnelle Reaktion auf die Schießerei danken, die gerade in Butler, Pennsylvania, stattgefunden hat. Vor allem möchte ich der Familie der Person, die bei der Kundgebung getötet wurde, mein Beileid aussprechen, und auch der Familie einer anderen Person, die schwer verletzt wurde“, fügte der ehemalige Präsident hinzu.

Der Secret Service teilte mit, dass Trump nach dem Vorfall „in Sicherheit“ sei und dass der Schütze und ein Teilnehmer der Kundgebung tot seien, während zwei weitere Teilnehmer der Kundgebung sich in kritischem Zustand befänden.

Präsident Joe Biden reagierte in einer im Fernsehen übertragenen Erklärung auf die Schießerei in Rehoboth, Delaware.

„Es gibt keinen Platz für diese Art von Gewalt in Amerika“, sagte Biden. „Wir müssen uns als eine Nation vereinen, um diese Gewalt zu verurteilen“. Biden fügte hinzu, dass er weiterhin Informationen über die Angelegenheit erhalte und plane, sich direkt an den ehemaligen Präsidenten zu wenden.

Etwa zehn Minuten nach Trumps Rede in Butler, Pennsylvania, wurden mehrere Schüsse abgefeuert. Der ehemalige Präsident schien sich an sein Ohr zu klammern, bevor er zu Boden stürzte, während mehrere Secret-Service-Agenten herbeieilten, um ihn mit ihren Körpern zu bedecken und ihn von der Bühne zu geleiten. Als Trump wieder aufstand, war Blut an seinem Ohr und seiner Wange zu sehen. Er reckte die Faust in die Menge, bevor ihn die Agenten von der Bühne in ein schwarzes Auto geleiteten.

Ein Zuschauer wurde getötet, zwei weitere wurden mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert.

Am Sonntag identifizierte das FBI den Schützen als den 20-jährigen Thomas Matthew Crooks aus Bethel Park, Pennsylvania, der noch am Ort der Kundgebung von Strafverfolgungsbeamten getötet wurde.