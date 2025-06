Exklusiv: So bereichern sich Musk und sein Kumpel an den Altersvorsorgeguthaben

Wenn man seinen Beiträgen auf seiner Social-Media-Seite X Glauben schenken darf, lässt sich Elon Musk von einem Bericht der New York Times aus der Fassung bringen. Darin wird berichtet, er habe so viel Ketamin genommen, dass er nicht mehr richtig pinkeln kann ,

„Ich nehme KEINE Drogen!“

„Um es klar zu sagen: Ich nehme KEINE Drogen!“, schrieb Musk am Samstag. „Die New York Times lügt, dass sich die Balken biegen. Ich habe vor einigen Jahren *verschreibungspflichtiges* Ketamin ausprobiert. Und das auch auf X gesagt. Das ist also nichts Neues. Es hilft mir, aus dunklen mentalen Löchern herauszukommen. Aber ich habe es seitdem nicht mehr genommen.“

Ketamin und Blasenschäden

Musk soll während des Wahlkampfs 2024 Ketamin, Ecstasy und psychedelische Pilze genommen haben, berichtete die New York Times am Freitag . Er habe Ketamin offenbar so stark konsumiert, dass es seine Blase beeinträchtigt habe. Ein bekanntes Problem, das durch chronischen Ketaminkonsum verursacht wird. Quellen sagten, dass er Ketamin fast täglich konsumierte. Und es mit anderen Drogen mischte. Sein Konsum soll seine Umgebung beunruhigt haben. Es ist unklar, ob er seine angebliche Drogenabhängigkeit fortsetzte, als er Teil der Trump-Regierung wurde.

Ketamin, ein dissoziatives Anästhetikum, wird immer beliebter. Auch unter den abstinenten Influencern von The Secret Lives of Mormon Wives.

Rolle in Trumps Regierung im Fokus

Musk war ein wichtiger Teil der Wahl 2024. Er gab etwa 290 Millionen Dollar aus, um Donald Trump und die Republikaner zu unterstützen. Als Trump sein Amt antrat, wurde Musk Leiter des sogenannten Department of Government Efficiency. Einer Initiative, die darauf abzielte, die Zahl der Bundesbediensteten zu reduzieren und die Regierung MAGA-freundlicher zu machen. Am Mittwoch wurde berichtet, dass Musks Zeit in der Trump-Regierung zu Ende geht .

Musk veröffentlichte am Freitag und Samstag mehrere Beiträge zu den Vorwürfen des Drogenkonsums.

„Ich bin jeden Tag in Meetings mit Dutzenden bis Hunderten von Menschen. Und werde ständig fotografiert. Wenn diese Lügen der NYT wahr wären, wäre das EXTREM offensichtlich gewesen“, schrieb Musk.

Die Times weist darauf hin, dass Musks Verhalten „unberechenbar“ sei. Wie seine beleidigenden Äußerungen gegenüber Außenminister Marco Rubio – und seine unaufhörlichen Posts auf X zu jeder Tages- und Nachtzeit.

Beispiel: Blaues Auge durch Sohn „X“

Bei einem Auftritt mit Trump im Oval Office am Freitag hatte Musk ein blaues Auge, für das er seinen 5-jährigen Sohn verantwortlich machte, der ebenfalls den Spitznamen X trägt.

„Ich habe nur mit dem kleinen X herumgealbert. Und gesagt: ‚Komm schon, schlag mir ins Gesicht.‘ Und das hat er getan“, sagte er auf einer Pressekonferenz im Weißen Haus.

Als Chef von SpaceX, einem großen Auftragnehmer der Regierung, sagte Musk, er werde stichprobenartigen Drogentests unterzogen.

„Die drei Jahre mit stichprobenartigen Drogentests waren nur wegen einem halben Zug während eines @JoeRogan -Podcasts!“, schrieb er am Samstag auf X. Und bezog sich dabei auf einen Zug von einem Joint in Rogans Show im Jahr 2018. SpaceX führt stichprobenartige Drogentests durch, eine Auflage als Auftragnehmer der Bundesregierung. Laut der Times wurde Musk im Voraus über die Tests informiert.

Trump äußert sich zu Musk-Vorwürfen

„Ich nehme kein Ketamin, verdammt noch mal“, schrieb er in einem weiteren Beitrag .

Trump sagte am Freitag, er wisse nichts von Musks angeblich regelmäßigem Drogenkonsum. „Ich habe kein Problem mit Elon“, sagte er. „Ich finde ihn fantastisch.“

Musk hat in der Vergangenheit über seinen verschreibungspflichtigen Ketaminkonsum gesprochen. Im März letzten Jahres erzählte er dem Journalisten Don Lemon , dass er etwa alle zwei Wochen eine „kleine Menge“ Ketamin konsumiere. Das Ketamin werde ihm von einem „echten, richtigen Arzt“ verschrieben.

„Es gibt Zeiten, in denen ich eine Art … negativen chemischen Zustand in meinem Gehirn habe. Wie eine Depression, denke ich. Oder eine Depression, die nicht mit negativen Nachrichten zusammenhängt. Ketamin hilft mir, aus dieser negativen Stimmung herauszukommen“, sagte er.

„Wenn man zu viel nimmt, kann man nicht arbeiten“

„Wenn man zu viel Ketamin nimmt, kann man nicht wirklich arbeiten“, fügte Musk hinzu. „Ich habe viel zu tun. Arbeite normalerweise 16 Stunden am Tag … daher kann ich es mir nicht leisten, über einen längeren Zeitraum nicht geistig fit zu sein.“