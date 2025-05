Exklusiv: So bereichern sich Musk und sein Kumpel an den Altersvorsorgeguthaben

Im Vorfeld der Wahl zum Obersten Gerichtshof des Bundesstaates Wisconsin am 1. April trat ein wenig bekannter Private-Equity-Manager namens Antonio Gracias neben Tesla-Milliardär Elon Musk auf die Bühne. Gerade dann, als dieser eine Tirade losließ, die eindeutig von der weißen supremacistischen Great Replacement Theory inspiriert war. Der diskreditierten Lüge, dass die Biden-Regierung Millionen von „Illegalen“ ins Land lasse, um massiven Wahlbetrug zu begehen.

Musk und Gracias unter Trump – Sozialversicherung als Profitquelle?

Auf dem Podium beschrieb Gracias, wie sein Ausflug in die Sozialversicherung etwas offenbart habe, was Einwanderungspolitikern bereits seit langem bekannt war. Fass die Biden-Regierung das Programm für vorübergehenden Schutzstatus erheblich ausgeweitet habe. Wodurch Millionen von Einwanderern legal in das Land einreisen und dort arbeiten können. Diese Nichtstaatsbürger erhielten Sozialversicherungsnummern, wie es völlig üblich ist. Tatsächlich wurde der Prozess während Trumps erster Amtszeit automatisiert. Aber Gracias und Musk, der reichste Mann der Welt, behandelten dies wie einen Skandal.

Great Replacement Theory und Sozialversicherungsnummern: Zwischen Desinformation und Agenda

„Wir begannen ganz oben im System. Und kartierten das gesamte Sozialversicherungssystem. Um zu verstehen, wo der Betrug stattfand. Und das ist uns sofort aufgefallen“, sagte Gracias. ‚Als wir diese Zahlen sahen, fragten wir: ‘Was ist das?‘ Im Jahr 2021 sind es 270.000 Menschen. Im Jahr 2024 sind es sogar 2,1 Millionen. Das sind Nichtstaatsbürger, die Sozialversicherungsnummern erhalten. Das hat uns buchstäblich umgehauen. Wir sind dorthin gegangen, um Betrug aufzudecken. Und haben das zufällig gefunden.“ Gracias wies darauf hin, dass seine Eltern und Geschwister wie Musk Einwanderer sind. Und fügte hinzu: „Ich bin für legale Einwanderung. Hier geht es um Amerika und die Zukunft Amerikas.“

Die Menge der Konservativen hielt den Atem an, als die Milliardäre es so darstellten, als hätten sie und ihr Team in Trumps sogenanntem Ministerium für Regierungseffizienz endlich Beweise für die Verschwendung, den Betrug und den Missbrauch in der Sozialversicherungsbehörde gefunden, von denen Musk wiederholt gesprochen hatte. Beispiele, die helfen könnten, die massiven Umwälzungen zu rechtfertigen, die DOGE innerhalb der Behörde ausgelöst hat, die Amerikas wichtigstes Rentenprogramm verwaltet.

DOGE kürzt Sozialversicherung – Tausende Stellen, Dutzende Ämter betroffen

Unter ihrer Aufsicht hat DOGE Tausende von SSA-Mitarbeitern entlassen. Dutzende von Außenstellen geschlossen. Und umfassende Änderungen eingeführt, die es Sozialversicherungsempfängern voraussichtlich erschweren werden, ihre Zahlungen pünktlich oder überhaupt zu erhalten. Die Regierung hat Berichten zufolge Millionen von Menschen im Sozialversicherungsprogramm für tot erklärt. Wodurch lebende Menschen um ihre Zahlungen kämpfen müssen. Und sie hat begonnen, einige Einwanderer absichtlich als verstorben zu kennzeichnen. Ein Sprecher des Weißen Hauses sagt, dass die „Sterbedaten“ der SSA „von drei separaten Teams überprüft werden“. Und dass die betroffenen Einwanderer entweder „auf der Terroristen-Beobachtungsliste“ stehen oder „vorbestraft sind“. Unterdessen müssen Sozialversicherungsempfänger möglicherweise bis November warten, um die höheren Zahlungen zu erhalten, die ihnen in einem im letzten Jahr verabschiedeten Gesetz zugesagt wurden.

Rentengelder als Geschäftsmodell – Valor und SpaceX profitieren

Trotz aller Rhetorik von Musk und Gracias über die Beseitigung von Verschwendung, Betrug und Missbrauch in der Sozialversicherung wurde kaum beachtet, wie die beiden mit Hilfe der amerikanischen Rentenfonds zu phänomenalem Reichtum gekommen sind.

Es ist bekannt, dass Musks Raumfahrtunternehmen SpaceX seit langem von Bundesaufträgen profitiert. Ein Trend, der durch die Trump-Regierung noch verstärkt wurde. Gracias seinerseits hat sich zur Finanzierung der Geschäfte seines Unternehmens auf erhebliche Investitionen aus öffentlichen Rentensystemen verlassen. In den letzten zehn Jahren hat Gracias‘ Private-Equity-Firma Valor Equity Partners laut einer Auswertung öffentlicher Dokumente durch Rolling Stone mindestens 1,7 Milliarden Dollar an Investitionszusagen von staatlichen und lokalen Pensionsfonds erhalten. Solche, die die Altersvorsorge von gewerkschaftlich organisierten Lehrern, Feuerwehrleuten, Sozialarbeitern, Busfahrern und Polizisten verwalten.

Die Rolle von Private Equity – Regierung als zu verwertendes Asset?

Ein Großteil dieses Geldes stammt aus demokratisch regierten Bundesstaaten und Kommunen. Für seinen jüngsten Fonds erhielt Valor 800 Millionen Dollar an Investitionszusagen von verschiedenen staatlichen und lokalen Pensionsfonds. Zu den Investoren gehören das California Public Employees‘ Retirement System. Das California State Teachers‘ Retirement System. Der Illinois Municipal Retirement Fund. Das New York State Teachers‘ Retirement System. Verschiedene Pensionsfonds der Stadt New York. Das Philadelphia Board of Pensions and Retirement. Und der Hartford Municipal Employees Retirement Fund in Connecticut.

Valor gab in einer Pressemitteilung im August letzten Jahres bekannt, dass derselbe Fonds in Musks SpaceX und sein Unternehmen für künstliche Intelligenz xAI investiert hat. Musk nutzte xAI kürzlich, um seine Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter) zu einem Wert von 33 Milliarden Dollar zu kaufen, was einem Abschlag von 25 Prozent gegenüber den 44 Milliarden Dollar entspricht, die er für den Kauf von Twitter ausgegeben hatte. (Die Werbeeinnahmen der Plattform sind unter Musks Führung eingebrochen.)

Schedule F und Rasterfahndung – DOGE untergräbt institutionelle Schutzmechanismen

Mit einer typischen Verwaltungsgebühr von zwei Prozent kann Gracias‘ Firma jährlich mehrere zehn Millionen Dollar aus öffentlichen Mitteln einnehmen. Unabhängig davon, wie sich ihre Investitionen entwickeln. Gracias beschwert sich darüber, dass 1,3 Millionen Einwanderer Medicaid beziehen. Zahlen, die von Rolling Stone nicht unabhängig überprüft wurden. Aber bedeuten würden, dass diese Einwanderer Zugang zu Vorsorgeuntersuchungen erhalten und den Krankenhäusern Kosten für Notaufnahmen ersparen. Gracias selbst erzielt derweil hohe Gewinne aus den Verwaltungsgebühren, die seine Firma den staatlichen Rentensystemen in Rechnung stellt.

Valor und DOGE reagierten nicht auf die Anfragen von Rolling Stone nach einer Stellungnahme.

Interessenkonflikte, BlackRock & Golden Dome

Der 54-jährige Absolvent der University of Chicago Law School, der seit den PayPal-Tagen mit Musk verbunden ist, hat eine Schlüsselrolle dabei gespielt, Musks umkämpftes , aber wachsendes Geschäftsimperium zu stützen. Er ist ein langjähriger Investor in Musks Unternehmen. Ein bedeutender Tesla-Aktionär und ehemaliges Mitglied des Tesla-Vorstands.

Die langjährige Freundschaft und die Geschäftsbeziehungen zwischen Gracias und Musk waren für beide Männer lukrativ. Musk hat ein geschätztes Vermögen von 386 Milliarden Dollar , das zum großen Teil auf seine Tesla-Beteiligungen zurückzuführen ist. Gracias hat ein Nettovermögen von 2,2 Milliarden Dollar , das zum Großteil mit seinen Tesla-Aktien verbunden ist. Gracias lieh Musk zu Beginn seiner Tesla-Eigentümerschaft 1 Million Dollar. Und seine Firma hat in fast alle Unternehmen von Musk investiert, darunter auch SpaceX.

Die Trump-Regierung hat sich ihnen gegenüber wohlwollend gezeigt. SpaceX, das Milliarden von Dollar aus Regierungsaufträgen erhalten hat, hat unter der Trump-Regierung weitere Milliarden eingenommen. Behörden in der gesamten Bundesregierung nutzen zunehmend Starlink, das Satelliten-Internetgeschäft von SpaceX.

SpaceX und der Rüstungskonzern Anduril, ein weiteres Unternehmen, in das Gracias‘ Firma investiert hat, sind die Spitzenreiter beim Bau von Trumps geplantem Raketenabwehrschild „Golden Dome“, dessen Kosten Experten auf Hunderte Milliarden Dollar schätzen. Ende April berichtete das Wall Street Journal über Gracias‘ lukratives Nebengeschäft. Den Verkauf von Anteilen an Musks Privatunternehmen wie SpaceX.

Kritik von Wissenschaft, Justiz und Zivilgesellschaft

Ein Sprecher des Weißen Hauses sagt: „Was die Bedenken hinsichtlich Interessenkonflikten zwischen Elon Musk und DOGE angeht, hat Präsident Trump erklärt, dass er keine Konflikte zulassen wird. Und Elon selbst hat sich verpflichtet, sich aus potenziellen Konflikten zurückzuziehen.“

Während Trump und Musk mit drastischen Kürzungen der Bundesregierung durch DOGE rücksichtslos über das Gesetz hinweggehen, werden sie von einer eklektischen Gruppe von Personen unterstützt. Während 19-Jährige oder Personen mit offen rassistischen Neigungen oder Spitznamen wie „Big Balls“ den Großteil der Medienaufmerksamkeit auf sich ziehen, war wohl niemand für die Umsetzung der Politik der „verbrannten Erde“ von DOGE wichtiger als Gracias.

Mit seinem Eintritt in die höchsten Kreise der Washingtoner Politik hat Gracias, ähnlich wie Musk, eine Mentalität in die Trump-Regierung eingebracht, die ihre Wurzeln eindeutig im Private-Equity-Bereich hat.

Im Zentrum der Geschichte des Private Equity steht die Vorstellung, dass der Staat ein Mittel zum privaten Profit ist. Und dass es das Ziel von Unternehmen ist, so viel Geld wie möglich aus ihren Zielen herauszuholen. Unabhängig von den Folgen. Private Equity wurde ein Thema dank einer Regeländerung durch Jimmy Carter im Jahr 1979. Die ermöglichte es Private-Equity-Gesellschaften, Gelder aus privaten Pensionsfonds zu beschaffen. Öffentliche Pensionsgelder flossen kurz darauf ebenfalls. Aber angesichts der entscheidenden Vorteile für Millionen von Amerikanern, die auf dem Spiel stehen , sowie grundlegender Prinzipien wie Rechtsstaatlichkeit und einer funktionierenden Regierung könnte die Lage nicht ernster sein.

Die DOGE-Strategie: Privatisierung durch Zermürbung?

„Es scheint, als würden Musk und DOGE Private-Equity-Taktiken auf die Regierung anwenden“, sagt Brendan Ballou, ehemaliger Anwalt im Justizministerium und Autor des 2023 erschienenen Buches Plunder: Private Equity’s Plan to Pillage America. Als Beispiel nennt Ballou „die Prüfung von Sale-Leaseback-Modellen, um staatliche Immobilien zu verkaufen und an sich selbst zurückzumieten“. Ein Markenzeichen des Private-Equity-Modells. „Sie verfolgen die gleichen Kostensenkungsmaßnahmen wie Private-Equity-Firmen, wenn sie ein Unternehmen übernehmen. Was langfristig zu wesentlich höheren Kosten führt. Die Kürzung des IRS mag zwar für ein Jahr Geld sparen. Aber für die Zukunft ist das verheerend. Es ist fast schon komisch, wie sehr das, was sie mit der Regierung machen, der Übernahme eines Unternehmens durch eine Private-Equity-Firma ähnelt.“

Während Gracias darauf vorbereitet ist, einen Gewinn aus dem Goldenen (nein, nicht Teapot ) Dome zu erzielen, könnten die von ihm mitverantworteten Kürzungen der Sozialversicherung unter der Führung von DOGE das Programm auf den Weg zur Privatisierung bringen. Ein weiteres klassisches Steckenpferd der Wall Street. Die darauf aus ist, von den fast 3 Billionen Dollar aus dem Sozialversicherungstrustfonds zu profitieren, die derzeit in US-Staatsanleihen investiert sind. BlackRock, dessen CEO Larry Fink kürzlich die lange diskreditierte Idee, einen Teil der Sozialversicherung in von der Wall Street kontrollierte private Konten zu investieren, wiederbelebt hat , tat Musk letztes Jahr einen großen Gefallen. D as Finanzunternehmen stimmte mit den Stimmrechten seiner Investoren für Musks rekordverdächtiges 46-Milliarden-Dollar-Gehaltspaket für Tesla.

„Präsident Trump hat das Ministerium für Regierungseffizienz gegründet, um die Regierungsabläufe zu modernisieren und Verschwendung, Betrug und Missbrauch zu beseitigen“

Gracias begann Anfang Februar seine Arbeit bei der Sozialversicherungsbehörde. Ende des Monats kündigte die SSA ihre Absicht an, 7.000 der 57.000 Stellen der Behörde zu streichen. Dutzende Sozialversicherungsämter sollen geschlossen werden. Während DOGE große technologische Veränderungen vorantreibt, die dazu führen könnten, dass mehr Menschen diese Ämter aufsuchen müssen.

Ein Sprecher des Weißen Hauses sagt, dass die SSA bisher nur 2.000 Mitarbeiter verloren habe. Wobei die meisten freiwillig gegangen seien. Man fügt hinzu, dass „die Behörde keine lokale Außenstelle dauerhaft geschlossen oder deren dauerhafte Schließung angekündigt hat“.

„Präsident Trump hat das Ministerium für Regierungseffizienz gegründet, um die Regierungsabläufe zu modernisieren und Verschwendung, Betrug und Missbrauch zu beseitigen“, fährt der Sprecher fort. “Bei der Sozialversicherungsbehörde hat das DOGE-Team Ergebnisse erzielt. Es hat die Technologiesysteme modernisiert. Instrumente zur Betrugsbekämpfung eingeführt. Die Genauigkeit der Sterbeurkunden verbessert. Und illegale Einwanderer daran gehindert, Sozialleistungen zu beziehen. Präsident Trump ist weiterhin entschlossen, die Sozialversicherung stets zu schützen.“

Darüber hinaus hat Gracias Berichten zufolge eine DOGE-Taskforce geleitet, die mit dem Ministerium für Innere Sicherheit und dem Ministerium für Gesundheit und Soziales zusammenarbeitet, um sensible personenbezogene Daten aus der Sozialversicherung zu integrieren. Offenbar mit dem Ziel, Trumps Rasterfahndung nach Einwanderern zu unterstützen.

„Schedule F“: Schutzmaßnahmen für Beamte effektiv abgeschafft

Über die Bemühungen von DOGE in der Sozialversicherungsbehörde sagte der ehemalige SSA-Kommissar Martin O’Malley im März : „Die meisten Maßnahmen, die notwendig sind, um einen totalen Systemzusammenbruch der Sozialversicherungsbehörde herbeizuführen, wurden bereits ergriffen.“ Ende April versprach die Trump-SSA, dass sie versuchen werde, große Teile der SSA-Mitarbeiter in den „Schedule F“ zu überführen, wodurch langjährige Schutzmaßnahmen für Beamte effektiv abgeschafft würden und Entlassungen in der Behörde beschleunigt würden.

DOGE scheint in der Lage gewesen zu sein, die im März erlassene Entscheidung eines Bundesrichters zu umgehen, die den Zugang zu SSA-Daten untersagte, indem Trump einen der eigenen Leute von DOGE zum Chief Information Officer der Sozialversicherungsbehörde ernannte. Diese Position wird derzeit von Scott Coulter bekleidet. Der früher für den Private-Equity-Riesen Blackstone und den Hedgefonds Lone Pine Capital tätig war. Und als Apparatschik für DOGE gearbeitet hat.

All dies entspricht dem Privat-Equity-Spielbuch, sagt Samir Sonti, Professor am Murphy Institute der City University of New York.

DOGE: die logische Konsequenz des Private-Equity-Modells

„Private-Equity-Firmen haben in den letzten Jahrzehnten immens von der Ausplünderung von Vermögenswerten profitiert. Sie haben öffentliche Ressourcen genutzt, um Unternehmen und Gemeinden auszuplündern und in vielen Fällen nur noch die Überreste von Unternehmen zurückgelassen“, sagt er. „Im Grunde geht es bei Private Equity darum, das Gemeinwohl für private Gewinne zu zerstören. DOGE macht auf Bundesebene etwas sehr Ähnliches. Aber sie zerstören nicht nur ein bestimmtes Unternehmen oder eine bestimmte Gemeinde. Sondern die gesamte Bundesregierung. Um ein langfristiges Ziel der Unternehmensinteressen in diesem Land voranzutreiben. Um sich von jeglicher öffentlichen oder sozialen Kontrolle zu befreien. In vielerlei Hinsicht ist das, was wir bei DOGE sehen, die logische Konsequenz des Private-Equity-Modells. Die Ausplünderung von Vermögenswerten.“

Private-Equity-Firmen in den USA – angeführt von großen Namen wie Blackstone, Apollo, Carlyle und KKR – verwalten ein Vermögen von über 3,1 Billionen US-Dollar und kontrollieren große Unternehmen wie Medline , den größten Anbieter von medizinischen Verbrauchsmaterialien in den USA. Auch Allied Universal , den weltweit größten privaten Sicherheitsdienstleister. Unternehmen, die vollständig im Besitz von Private-Equity-Firmen sind, beschäftigen laut einer Untersuchung des Private Equity Stakeholder Project über 12 Millionen Menschen in den USA.

Die Mitarbeiter von Private-Equity-Firmen gaben 236 Millionen Dollar für Wahlkampfspenden im Jahr 2024 aus.

„Öffentliche Pensionsfonds sind eine der größten Kapitalquellen für Private-Equity-Gesellschaften“

Der American Investment Council, eine Lobbygruppe für Private Equity, hat geschätzt , dass etwa die Hälfte des in Amerika investierten Private-Equity-Kapitals aus öffentlichen Pensionsfonds der USA stammt.

Private-Equity-Gesellschaften zeichnen sich durch mangelnde Regulierung, begrenzte Transparenz, hohe Gebühren und Anfälligkeit für Fehlverhalten aus. Ein durchgesickerter Bericht des FBI aus dem Jahr 2020 ergab, dass Private-Equity-Gesellschaften zusammen mit ihren eng verbundenen Schwesterunternehmen in der Vermögensverwaltung, den Hedgefonds, in großem Umfang für illegale Geldwäscheoperationen genutzt werden.

„Öffentliche Pensionsfonds sind eine der größten Kapitalquellen für Private-Equity-Gesellschaften“, sagt Oscar Valdés Viera, der bei Americans for Financial Reform Private Equity analysiert. „Arbeitnehmer finanzieren indirekt die räuberischen Praktiken von Private Equity über ihre Pensionsfonds. Die Private-Equity-Milliardäre profitieren von Steuerschlupflöchern und Vergünstigungen. Die der Rest von uns nicht bekommt“, sagt er. Und verweist auf den Steuerabzug für Carried Interest, der es Private-Equity-Managern ermöglicht, einen Großteil ihrer Einkünfte mit dem niedrigeren Steuersatz für langfristige Kapitalerträge statt mit dem normalen Einkommensteuersatz zu versteuern.

„Sie verlangen hohe Gebühren. Wie Verwaltungsgebühren. Honorare für Fachleute. Verwaltungsrats- und Vorstandsvergütungen. Buchhaltungsgebühren. Transferstellengebühren. Und die meisten dieser Gebühren kommen direkt aus Pensionsfonds und ähnlichen Investoren“, sagt er. „Die Höhe der Gebühren, die sie diesen Pensionsfonds berechnen, ist einfach wahnsinnig.“

DOGE-Maßnahmen ähneln eindeutig den Grundprinzipien der Private-Equity-Branche

Entsprechend der weitgehenden Geheimhaltung in seiner Branche bleibt vieles, was Gracias bei DOGE tut, der Öffentlichkeit verborgen. Am 21. April verklagte die American Civil Liberties Union die Sozialversicherungsbehörde wegen Nichtbeantwortung von Anfragen nach dem Freedom of Information Act im Zusammenhang mit der Verarbeitung der personenbezogenen Daten von Millionen von Amerikanern und erklärte: „Die amerikanische Bevölkerung muss dringend wissen, ob ihre privaten Finanz-, Gesundheits- und persönlichen Daten von Trumps unverantwortlichem Team aus ungeprüften Außenstehenden illegal abgerufen, analysiert oder missbraucht werden.“

Brett Christophers, Professor an der schwedischen Universität Uppsala, der sich mit Vermögensverwaltung befasst, erklärt gegenüber Rolling Stone, dass die Handlungen von DOGE eindeutig den Grundprinzipien der Private-Equity-Branche ähneln.

„Wenn Private-Equity-Investoren in operative Unternehmen einsteigen, ist das durchgängige Thema all ihrer Investitionen die Kostensenkung, um theoretisch ihre Investitionen zu maximieren. Und die Unternehmen schlanker und für andere potenzielle Investoren wertvoller zu machen“, sagt er. „Es klingt so, als würde Musk und die Leute, die mit ihm zusammenarbeiten, versuchen, die Regierung auf die gleiche Weise zu behandeln.“