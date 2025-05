Elon Musk hinterlässt eine Spur der Verwüstung und Korruption

Exklusiv: So bereichern sich Musk und sein Kumpel an den Altersvorsorgeguthaben

Elon Musks Grok spricht nur noch über den „weißen Völkermord“ in Südafrika

Elon Musk s Zeit in der Trump-Regierung war kurz. Aber keineswegs gnädig. Nach Ablauf der 130 Tage, in denen Musk als „Sonderbeauftragter“ im Weißen Haus tätig war, verlässt der reichste Mann der Welt die Regierung mit zerstörter öffentlicher Zustimmung. Mit wütenden Investoren. Und einer Tasche voller Betrug und Korruption, um sicherzustellen, dass sich die ganze Tortur für ihn gelohnt hat.

Abschied per Social Media

Am Mittwochabend schrieb Musk auf X : „Da meine Zeit als Sonderbeauftragter der Regierung zu Ende geht, möchte ich Präsident @realDonaldTrump für die Gelegenheit danken, verschwenderische Ausgaben zu reduzieren.“

Rückblick auf Musks Regierungsprojekt

„Die Mission von @ DOGE wird mit der Zeit nur noch an Bedeutung gewinnen, da sie zu einer Lebensweise in der gesamten Regierung wird“, fügte Musk hinzu.

Das gesamte Vermächtnis des sogenannten Department of Government Efficiency (DOGE) und seine Rolle in den Anfängen der zweiten Amtszeit von Trump werden wahrscheinlich Jahre brauchen, um vollständig aufgearbeitet zu werden. Derzeit ist klar, dass Musk zu viel versprochen, zu wenig geliefert und seinen Auftrag zur „Reduzierung verschwenderischer Ausgaben“ so ausgeführt hat, dass die Kosten für das daraus resultierende Chaos, die Rückzieher, die Gerichtsverfahren und die Folgeschäden letztendlich alle theoretischen Gewinne des „Ministeriums“ zunichte machen könnten.

Noch schwieriger zu bestimmen sein wird das Ausmaß von Musks persönlichem und unternehmerischem Opportunismus. Er steckte bis zum Hals in den Eingeweiden der Bundesregierung . Abgesehen von englischen Königen fällt es schwer, sich eine Persönlichkeit in der Geschichte der amerikanischen Regierung vorzustellen, die eine so weitreichende, unkontrollierte und unkontrollierbare Macht erhalten hat, um sich in die Mandate gewählter Vertreter einzumischen. Obwohl Musk als Sonderbeauftragter der Regierung fungierte – bis zu dem Punkt, dass der Präsident gezwungen war, klarzustellen , dass die Mitglieder seines Kabinetts tatsächlich die Autorität über ihre Behörden hatten –, blieb er als Sonderbeauftragter der Regierung (SGE) von den strengen Anhörungen zur Bestätigung verschont.

Keine Finanztransparenz trotz Verpflichtung

Während einige SGEs verpflichtet sind, ihre Finanzen öffentlich offenzulegen, wurden Musks Angaben vertraulich behandelt. Und das trotz seiner bekannten finanziellen Verbindungen zur Trump-Kampagn. Seiner ausländischen Geschäftsbeziehungen. Und seiner verschiedenen Streitigkeiten mit staatlichen Aufsichtsbehörden, die mit seinen Unternehmen zu tun haben.

Auf die Frage, wie die Regierung mit möglichen Interessenkonflikten umgehen würde, erklärte das Weiße Haus, Musk würde sich selbst kontrollieren , sollten solche auftreten.

Das tat er nicht.

Entlassungen von Ermittlern gegen Musk-Unternehmen

Innerhalb von 130 Tagen entließ Musks Team bei DOGE eine Reihe von Mitarbeitern in Bundesbehörden und -agenturen, die gegen seine Unternehmen – darunter Tesla , Neuralink und SpaceX – wegen verschiedener Vorwürfe wie Sicherheitsverstößen, Klagen von Mitarbeitern, Verstößen gegen Wertpapiergesetze und Fehlverhalten in der medizinischen Forschung ermittelt hatten.

Musk hat auch daran gearbeitet, die Arbeit verschiedener Bundesbehörden mit den Produkten seiner Unternehmen zu verknüpfen. Anfang dieses Monats berichtete Reuters, dass DOGE eine angepasste Version von Musks KI-Bot „Grok“ zur Analyse von Regierungsdaten verwendet habe. Im März begann die Federal Aviation Administration mit der Zulassung von Starlink für den Einsatz in Verkehrsflugzeugen. Und es tauchten Berichte auf, wonach die FAA die Kündigung eines 2-Milliarden-Dollar-Vertrags mit Verizon zugunsten des Musk-Unternehmens erwägt. In einem der unvergesslichsten Momente der neuen Regierung inszenierte Trump vor dem Weißen Haus einen improvisierten Tesla-Showroom. Und spielte den Gebrauchtwagenhändler, als Musks Regierungspossen den Aktienkurs seines Elektroautoherstellers in den Keller jagten.

Der Milliardär verlässt die Regierung nicht nur, weil seine Amtszeit als SGE abgelaufen ist. Sondern auch, weil die Führungsspitzen seiner Vorzeigeunternehmen – Tesla und SpaceX – offenbar von ihm verlangt haben, dass er seine „Kettensäge für die Bürokratie“ nicht länger einsetzt, um ihr öffentliches Image zu zerstören. Und sich wieder auf ihre Bedürfnisse konzentriert.

Rückblick auf eine zerstörerische Amtszeit

Während Musk sich aus seinem Amt als faktischer Co-Präsident der Nation zurückzieht, klingen seine hochtrabenden Äußerungen in den sozialen Medien über die Notwendigkeit von „Transparenz“ in der Regierung hohler denn je. Der Milliardär hat ein Netz von Loyalisten in der gesamten Bundesregierung installiert. Die auch dann weiter für ihn arbeiten werden, wenn er sich um seines Tech-Imperiums willen zurückzieht. Und es gibt nach wie vor keinen Kontrollmechanismus, der eine öffentliche Rechenschaftspflicht gewährleistet.

Es mögen nur 130 Tage gewesen sein. Aber Musk wird wahrscheinlich als einer der destruktivsten nicht gewählten Bürokraten in der Geschichte der USA in die Geschichte eingehen.