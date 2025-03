Elon Musks Tochter reagiert auf seine transfeindlichen Kommentare

The Jesus and Mary Chain: Die Fucked-Up-Fans der Eagles

Elon Musk redet immer wieder über seine Tochter Vivian Wilson. Die 20-Jährige lebt seit einigen Jahren als Frau und muss sich immer wieder Aussagen ihres Vaters anhören, in denen er ihre Existenz verleugnet. Jetzt meldete sie sich diesbezüglich zu Wort.

Worum es eigentlich geht

Am 22. März reagierte Elon Musk bei X auf einen Kommentar über seine Tochter Vivian Wilson. Er schrieb: „Mein Sohn Xavier ist gestorben. Er wurde durch den Woke-Mind-Virus getötet. Jetzt wird der Woke-Mind-Virus sterben.“ Einen „Woke-Mind-Virus“ gibt es natürlich nicht, eher ist davon auszugehen, dass Musk sich damit auf die Transsexualität seiner Tochter beziehen wollte. 2024 machte er in einem Interview mit Jordan Peterson bereits ähnliche Aussagen. Er sagte, Wilson sei tot und bezeichnete sie mit dem falschen Geschlecht. Außerdem erklärte der Multimilliardär, dass er „ausgetrickst“ worden sei, als er Papiere unterschrieb, die seiner Tochter die Verwendung von Pubertätsblockern erlaubten. Diese bezeichnete er wiederum als „Sterilisationsmittel“.

Auf die jüngsten Kommentare Musks auf X antwortete Vivian Wilson nun mit einem Video auf Instagram. Zunächst sieht man einen Screenshot des X-Posts, daraufhin lippensynchronisiert Wilson ein berüchtigtes Zitat aus der Show „RuPaul’s Drag Race“: „Ich sehe ziemlich gut aus für eine tote Schlampe“. In der Caption schrieb sie lediglich: „Und du tust es nicht“.

Elon Musk sei ein „erbärmliches Man-Child“

Erst vor kurzem redete die 20-Jährige mit „Teen Vogue“ über die Beziehung zu ihrem Vater. Sie nannte ihn ein „erbärmliches Man-Child“ und erzählte, dass sie seit fünf Jahren nicht mehr mit ihm gesprochen hätte. „Das ist jetzt fast ein halbes Jahrzehnt her. Gott sei Dank.“

Auch auf TikTok ist Wilson aktuell sehr aktiv und reagiert in ihren Videos immer wieder auf transfeindliche Kommentare anderer User:innen. Sie offenbarte auch, dass sie nur durch das Internet von der Existenz mehrerer ihrer Halbgeschwister erfahren hätte. Elon Musk hat insgesamt 14 Kinder mit vier verschiedenen Frauen.

Wilson ist nicht die einzige, die sich nach Aussagen des Tesla-CEOs von ihm distanziert. Seine Ex-Partnerin Grimes äußerte online ihren Support gegenüber Wilson mit den Worten „Ich liebe Vivian und bin für immer unendlich stolz auf sie“. Auch Green Day dichteten ihren Song „American Idiot“ nach der Amtseinführung von Donald Trump um, bei der Vorwürfen zufolge Elon Musk eine Hitlergruß ähnliche Geste gemacht haben soll, und sangen „I’m not part of the Elon agenda“ (auf Deutsch: „Ich bin nicht Teil der Elon-Agenda“).