Elon Musk versucht, den Obersten Gerichtshof von Wisconsin zu kaufen

Letztes Jahr hat Elon Musk sich einen Präsidenten gekauft. Jetzt setzt er sein Versprechen in die Tat um, seine Milliarden in Abstimmungen auf niedrigerer Ebene zu investieren. Beginnend mit Wisconsin .

Nachdem er im letzten Wahlzyklus 290 Millionen Dollar für die Wahl von Donald Trump und den Republikanern ausgegeben hat, hat der Tesla-Milliardär und sogenannte Leiter des Ministeriums für Regierungseffizienz nun Millionen in die Wahl des Obersten Gerichtshofs von Wisconsin gesteckt, um den Republikanern zu helfen. Sie sollen die Kontrolle zurückzugewinnen und ihre durch Wahlkreisschiebung erlangte Kongressmehrheit in Washington halten.

Im vergangenen Jahr hat der Oberste Gerichtshof von Wisconsin die Wahlkreiszuschnitte des Bundesstaates für ungültig erklärt. Sie waren so stark manipuliert, dass es für die Demokraten praktisch unmöglich war, jemals die Kontrolle über die Legislative des Bundesstaates zu erlangen. Das Gericht entschied, dass viele der von den Republikanern gezogenen, nicht zusammenhängenden Distriktgrenzen verfassungswidrig waren. Und die Karte wurde neu gezeichnet.

Hauptschlachtfeld für Konservative

Seit 2023 haben die Liberalen eine 4:3-Mehrheit im Gericht. Was als Hindernis für Versuche der republikanischen Legislative dient, die reproduktiven Freiheiten und das Wahlrecht anzugreifen. Sowie für ihre Bemühungen, Wähler durch Wahlkreisschiebung zu entrechten.

Das Gericht ist nun zum Hauptschlachtfeld für Konservative geworden, die die Kontrolle über den Staat zurückerlangen wollen. Der Wahlkampf zwischen dem von Trump unterstützten republikanischen Richter Brad Schimel und der liberalen Richterin Susan Crawford entwickelt sich bereits zum teuersten Wahlkampf in der Geschichte des Landes. Musks politische Gruppen tragen dazu bei, dass dies so bleibt.

Bis Montag haben die externen Gruppen des Milliardärs 14 Millionen US-Dollar in den Wahlkampf gesteckt. Musks America PAC hat 8,4 Millionen US-Dollar ausgegeben. Und ist damit der größte externe Geldgeber im Rennen. Building America’s Future, eine Gruppe für verdeckte Spenden, die Musk zuvor finanziert hat und die von seinen Beratern geleitet wird, hat weitere 6 Millionen US-Dollar für den Wahlkampf ausgegeben.

Musk spendete letzte Woche separat 2 Millionen US-Dollar an die Republikanische Partei von Wisconsin. Die daraufhin 1,2 Millionen US-Dollar an Schimels Kampagne weiterleitete.

Inoffizieller Wahlkampfspezialist für Schimel

Schimel und seine konservativen Verbündeten geben deutlich mehr Geld aus als Crawford und liberale Gruppen. Laut Daten des Brennan Center for Justice haben sie bisher 41 Millionen US-Dollar ausgegeben. Liberale dagegen nur 32 Millionen US-Dollar.

Die heimliche Finanzierung einer Kampagne in Millionenhöhe ist in der amerikanischen Plutokratie gängige Praxis. Aber Musk hat in den letzten Tagen auch eine Rolle als inoffizieller Wahlkampfspezialist für Schimel übernommen.

Musk moderierte kürzlich ein Gespräch mit Schimel auf X. Er erklärte, warum ihm der Kampf um den Richterposten so wichtig ist. „Es lohnt sich einfach sicherzustellen, dass die Menschen in Wisconsin verstehen, dass dieser Kampf um den Obersten Gerichtshof einen großen Einfluss auf das Repräsentantenhaus hat. Und das Repräsentantenhaus hat eine hauchdünne Mehrheit“, sagte Musk. Er fügte hinzu, dass der Kampf „Auswirkungen auf Wisconsin, aber auf das ganze Land hat“.

In Wisconsin registrierte Wähler erhalten 100 $ für die Unterzeichnung der Petition

Der reichste Mann der Welt behauptete, dies sei der Grund dafür, dass „so viel Geld der Demokraten hier einfach verrückt spielt“. Obwohl die Republikaner dank der Ausgaben seiner eigenen Gruppen die Demokraten bei weitem übertreffen.

Am Wochenende belebte Musk seine Strategie der Swing States von 2024 wieder, bei der er die Wähler im Wesentlichen bestach, um die Unterstützung seines Kandidaten zu gewinnen. Oder zumindest um an ihre Kontaktdaten zu kommen. „PETITION GEGEN AKTIVE RICHTER. Richter sollten Gesetze so auslegen, wie sie geschrieben stehen. Und sie nicht umschreiben, um sie an ihre persönlichen oder politischen Vorstellungen anzupassen. In Wisconsin registrierte Wähler erhalten 100 $ für die Unterzeichnung der Petition und 100 $ für jeden Unterzeichner, den sie empfehlen“, schrieb America PAC letzte Woche auf X .