Elton John, Ed Sheeran und Keith Urban als Feature-Gäste bei Foy Vance am Start

„Guiding Light“ von Foy Vance erschien erstmals 2013 auf seinem Album „Joy Of Nothing“. Dort wurde der Sänger schon von seinem Freund Ed Sheeran unterstützt und so soll es auch jetzt zum zehnten Jubiläum des Tracks sein. Gemeinsam mit ihm, Elton John und Keith Urban wird der Song als „Anniversary Edition“ neu herausgebracht. Erscheinen wird dieser am 16. November über Ed Sheerans Label Gingerbread Man Records.

„Guiding Light“ als sicherer Ort

Zur Feier des Jubiläums erinnert sich Foy Vance an die Zeit zurück, in der „Guiding Light“ erschien und sagt in einer Pressemitteilung: „Als ich „Guiding Light“ schrieb, fühlte ich mich aufgrund des Verlusts von Familie, Freundschaften und Vernunft in meinem Leben verloren. Die Musik erhellte die Dunkelheit“. Er fügte hinzu: „‚Guiding Light‘ ist die Person oder die Sache, die dich an einen sicheren Ort zurückbringt, an einen Ort, an dem ihr eure Wunden lecken und euch erholen könnt. Zu sehen, wie dieses Lied im Laufe der Jahre bei so vielen Menschen Anklang fand, war wirklich eine schöne Sache.“

Neben dem Release von „Guiding Light (Anniversary Edition)“ selbst hat Vance zusätzlich ein Video auf seinem YoTtube-Kanal veröffentlicht, in dem Menschen ihre persönliche „Guiding Light“-Story erzählen. Er schreibt dazu: „Ich danke euch allen, dass ihr mein „Guiding Light“ seid und diese phänomenalen Geschichten teilt.“

Foy Vance und Ed Sheeran

Ed Sheeran hatte Foy Vance bereits 2006 kennengelernt und war seither immer begeistert von ihm und seiner Musik. 2015 unterzeichnete Vance einen Vertrag bei Gingerbread Man Records und veröffentlichte seitdem seine Alben „The Wild Swan“ und „Signs Of Life“. Sheeran erklärte dazu: „Foy war schon immer ein Künstler, den ich bewundert habe, seit ich ihn 2006 kennengelernt habe. Sein Gesang wird euch umhauen und ich kann es kaum erwarten, dass ihr alle die Platte hört“.

Zusätzlich haben die beiden gemeinsam an Ed Sheerans Songs „Galway Girl“ und „The Hills of Aberfeldy“ gearbeitet.