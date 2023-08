Ed Sheeran hat für den Herbst ein neues Album angekündigt

Foto: Getty Images for SiriusXM, Kevin Mazur. All rights reserved.

Es ist offiziell: Ed Sheeran wird zum Herbst ein neues Album veröffentlichen. Dies bestätigte der britische Sänger jetzt in einem Interview mit Andy Cohen. Sheeran verriet dem US-amerikanischen Moderator in seiner Radio-Show des Senders Sirius XM, dass bald neue Musik von ihm komme.

Bereits zu Beginn des Monats hat Sheeran die Gerüchteküche ordentlich angeheizt. Am 1. August schrieb er auf Instagram „Autumn is coming“ („Der Herbst kommt“). Bei einem Konzert in Minneapolis am Samstag (12. August) überraschte er die Fans zudem mit drei neuen Songs. Nachdem er die neuen Tracks spielte, deutete der Singer-Songwriter an, dass sie eine „gute Playlist für den Herbst“ seien und fügte hinzu: „Der Herbst kommt bald, wir sehen uns bald.“

„Autumn is coming“

Auf die Frage, was es mit seinem Spruch „Autumn is coming“ auf sich hat, und ob neue Musik im Oktober kommen wird, antworte Sheeran: „Das verrate ich nicht, aber ja, es gibt bald neue Musik.“ „Es ist ein Album über den Herbst“, sagte Sheeran zu Andy Cohen. „Ich habe irgendwie keine Erwartungen daran. Es war das Album, welches ich eigentlich machen wollte und dann ist „Subtract“ passiert. Also habe ich es im Laufe des letzten Jahres fertiggestellt. Und es ist bereit, herauszukommen.“

Sheeran gab dieses Interview am Montag, als er eine exklusive Show im Stephen Talkhouse in Amagansett, New York, für SiriusXM-Abonnenten und verschiedene Prominente (darunter Paul McCartney, Howard Stern, Billy Joel, Gwyneth Paltrow, John Mayer, Brooke Shields, Jon Bon Jovi und Anjelica Huston) spielte. Das Konzert wird auf SiriusXM’s The Ed Sheeran Channel ausgestrahlt, der bis zum 21. August läuft.

Kommt das neue Album noch im August?

Wann das Herbstalbum erscheinen soll, ist bisher noch nicht bekannt. Allerdings teilte Sheeran am Donnerstag (17. August) einen weiteren, kryptischen Beitrag auf seinem Instagram-Account. Dort postete der Sänger einen Werbespot im Retro-Stil, in dem er für einen „Damper Hamper“ wirbt, in den man Dinge legen kann, die mit dem Herbst zu tun haben, wie Duftkerzen, Mulch, Tee und vieles mehr.

Sheeran gibt auch eine Telefonnummer an (+1 917 909 4498), auf der eine Nachricht für „Gingerbread Man Records“ zu hören ist. Leider, so Sheerans Nachricht, sind alle „Damper Hamper“ derzeit ausverkauft. Aber sie werden am 24. August wieder aufgefüllt, also merkt euch den Termin vor. Klingt so, als würde am 24. August neue Musik erscheinen. Ob es sich dabei um das neue Album handelt oder lediglich einen neuen Song, ist unklar.

Erst im Mai dieses Jahres veröffentlichte Ed Sheeran sein sechstes Studioalbum – („Subtract“). Derzeit tourt er noch bis Herbst durch die Vereinigten Staaten. Am 23. September beendet Sheeran seine Tournee im SoFi Stadium in Inglewood, Kalifornien.