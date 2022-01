Elton John hat Corona: Konzerte verschoben

Foto: Getty Images, Erika Goldring. All rights reserved.

Elton John live in New Orleans, Louisiana, 2022.

Aufgrund einer Erkrankung mit Covid-19 muss Elton John zwei Konzerte seiner „Farewell Yellow Brick Road“-Tour verschieben. Davon betroffen sind die Auftritte im American Airlines Center in Dallas, am 25. und 26. Januar.

Empfehlung der Redaktion Sam Fender will endlich mit Elton John zusammenarbeiten

In einem Statement des Sängers heißt es: „Mit großem Bedauern müssen die für Dienstag, den 25. Januar und Mittwoch, den 26. Januar festgelegten Tourdaten der ‚Farewell Yellow Brick Road‘-Tour in Dallas verschoben werden, da Elton kürzlich positiv auf COVID-19 getestet wurde. Glücklicherweise ist Elton vollständig geimpft und geboostert und hat nur leichte Symptome. Elton und die ‚Farewell Yellow Brick Road‘-Tour freuen sich bald wieder auf die Bühne zurückzukehren“.

Eltons Abschieds-Tour kam schon mehrmals zum Halt

Die Corona-Erkrankung des Sängers ist bloß eine von mehreren Verzögerungen der „Farewell Yellow Brick Road“-Tour. Bereits kurz nach dem Start der Abschieds-Tour im Jahr 2018 wurden zahlreiche geplante Shows aufgrund der Ausbreitung der Corona-Pandemie abgesagt. Nach erneuter Aufnahme der Tour mussten die für Europa geplanten Auftritte im September 2021 erneut verschoben werden. Diesmal jedoch nicht aufgrund von Covid-19. Elton verletzte sich damals bei einem Sturz an der Hüfte und musste operiert werden.

Der Brite sieht seinen zukünftigen Tour-Stopps jedoch optimistisch entgegen. Nach den bereits abgesagten Shows soll der Auftritt in Little Rock, Arkansas am 29. Januar 2022 wie geplant stattfinden – soweit sich der Popsänger bis dahin erholt hat.

Unterdessen wird Elton mit seiner Abschieds-Tour in Deutschland wohl erst 2023 auftreten.