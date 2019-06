Elton John und Taron Egerton rühren Fans mit „Your Song“-Duett

Der „Rocketman“-Darsteller liefert mit seiner Interpretation des Titeltracks einen kleinen Vorgeschmack auf den Film und seine Vocals – Egerton singt nämlich selbst.

„Taron Egerton ist Elton John“ – so steht es auf dem Filmplakat von „Rocketman“, der am 17. Mai in die Kinos kommt. Das ist keine Halbwahrheit, denn Hauptdarsteller Taron Egerton singt tatsächlich im Elton-John-Biopic. Und der gibt jetzt einen kleinen Vorgeschmack seiner Version des Titeltracks. Das Video zu „Rocket Man“ wurde jetzt veröffentlicht und zeigt die erste Vocal-Performance des Schauspielers zum Soundtrack, der am 24. Mai über Interscope erscheint. Wie Taron Egerton den Elton-John-Klassiker interpretiert, können Sie nachfolgend herausfinden: https://youtu.be/AjWokqBxODs Das Biopic „Rocketman“ erzählt von Elton Johns „Jahren als Wunderkind an der Royal Academy of Music bis hin zu seiner einflussreichen…