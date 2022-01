Elvis Costello-Gewinnspiel: Wir verlosen vier signierte Vinyl-Singles

Foto: Getty Images for The Recording A, Rich Fury. All rights reserved.

Mit „The Boy Named If“ erscheint am 14. Januar 2022 das neue Album von Elvis Costello & The Imposters. Als Vorbote des Longplayers wurde bereits die erste Single „Magnificent Hurt“ veröffentlicht. Zur Feier des Album-Releases verlosen wir vier signierte Vinyl-Singles des Songs.

„The Boy Named If“ wurde von Sebastian Krys und Elvis Costello produziert. Es handelt sich dabei um eine Zusammenstellung von dreizehn Snapshots, die Costello zufolge „bei den letzten Tagen eines verwirrten Jungen in der Pubertät anfängt bis hin zu dem demütigenden Moment, wenn Dir gesagt wird, dass Du aufhören sollst, Dich wie ein Kind zu benehmen, was für viele Männer (und vielleicht auch einige Frauen) eine Zeitspanne umfasst, die gut und gerne innerhalb der nächsten 50 Jahre liegen kann“.

„Es war einmal eine Zeit, als ich noch nicht wusste, was ein Kuss alles anrichten kann“

Zum Inhalt der Lyrics verrät der Musiker anschließend: „Es war einmal eine Zeit, als ich noch nicht wusste, was ein Kuss alles anrichten kann. Alles, was vor mir lag, war noch ein Mysterium. Ich wusste noch nicht, was kommen wird, dass die Zukunft auch schmerzvoll sein wird, leidenschaftlich und vieles mehr. Von dem ganzen Ballast an Schuldgefühlen und Scham, den man abwerfen muss bevor die Reise ins Paradies losgehen kann, möchte ich gar nicht erst anfangen“.

Abschließend gibt es auch zum Albumtitel eine Backstory: „Der komplette Titel des Albums ist eigentlich ‚The Boy Named If (And Other Children’s Stories)‘. ‚I‘ ist dem Fall der Spitzname für deinen imaginären Freund, dein geheimes Selbst, das alles weiß, was Du leugnest. Derjenige, dem du immer die Schuld in die Schuhe schieben und für das Geschirr und die Herzen verantwortlich machen kannst, die du gebrochen hast. Mehr zu diesem Jungen gibt es in dem Song mit dem Titel ‚Boy‘.

