Elvis Costello streicht N-Wort und reagiert auf Woke-Kritik

„Only takes one itchy trigger / One more widow, one less white n*****“, heißt es in Elvis Costellos „Oliver’s Army“. Bereits 2022 forderte der Sänger einige Radiostationen in seiner Heimat auf, das Lied nicht mehr zu spielen, weil es eben das N-Wort enthält.

Der satirische Song handelt davon, wie Regierungen und Militärs junge Menschen aus der Arbeiterklasse als Soldaten verheizen, wobei die Verwendung des N-Wortes ein Verweis darauf ist, wie Katholiken in Nordirland einst bezeichnet wurden.

Bereits 2025 sang Costello das Protestlied aber wieder live, verzichtete aber bewusst auf das Wort auf der Bühne, um ein Zeichen zu setzen. Stattdessen singt er nun die Zeile „one more widow, another pallbearer“. In einem neuen Interview mit der „Times“ nahm der 71-Jährige das Thema nun noch einmal auf.

Man sollte den Hintergrund kennen

„Ich verwende keine Wörter mehr, die wie Alarmsignale klingen, denn die Empörung über dieses Wort hindert die Leute daran, zu hören, worum es in dem Song eigentlich geht“, sagte er. „Das ist meine Haltung. Die Leute reagieren nun: ‚Das ist woke.‘ Na, dann f**** euch doch.“

Costello erklärte dazu noch einmal den wichtigen Kontext von „Oliver’s Army“: „So wurde mein Großvater in der britischen Armee genannt – das ist historisch eine Tatsache –, aber die Leute hören dieses Wort wie eine Glocke läuten und beschuldigen mich deshalb wegen etwas, das ich nicht beabsichtigt habe.“

Das heißt auch, dass der britische Musiker keine Lust hat, als Rassist bezeichnet zu werden, nur weil er das Wort in einem Song verwendet. Woke Gedanken erzwingen woke Handlungen? Ganz so einfach macht es sich Costello natürlich nicht. Schließlich ist es sein Werk, mit dem er auf der Bühne machen kann, was er will. Im Radio wird der Song dennoch in der ursprünglichen Fassung weitergespielt, wenn es denn überhaupt gespielt wird, nur ist dann, zumindest auf der Insel, ein Piepen zu hören. Genau das nervt Costello. „Sie machen es definitiv schlimmer, wenn sie es piepen. Denn dann heben sie es erst recht hervor. Spielt die Nummer einfach nicht!“

Elvis Costello ist derzeit mit The Imposters und Charlie Sexton auf Tour. Bereits am Mittwoch (10. Juni) spielt er in Hamburg in der Laeiszhalle und am 09. Juli in der Jahrhunderthalle in Frankfurt. Auch „Oliver’s Army“ steht auf dem Programm.