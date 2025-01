Elvis‘ und Priscilla Presleys Honeymoon Hideaway steht zum Verkauf

Das Haus, in dem Elvis und Priscilla Presley sich für ihre Flitterwochen zurückzogen, auch bekannt als House of Tomorrow, ist wieder auf dem Markt. Der Preis für die prunkvolle Residenz in Palm Springs liegt bei rund 9,7 Millionen Dollar (umgerechnet 9 Millionen Euro).

Das avantgardistische Anwesen am Fuße der San Jacinto Mountains verteilt sich auf etwa 4.695 Quadratmeter und zählt vier Schlafzimmer und fünf Badezimmer. Der Architekt des Hauses designte das Haus ursprünglich für Robert und Helene Alexander. 1960 wurde dieses dann von dessen Firma Alexander Construction fertiggestellt und diente Alexander und seiner Familie als privater Wohnsitz.

Das Liebesnest des King of Rock ’n‘ Roll

Seine internationale Bekanntheit verdankt die Palm-Springs-Residenz aber allein dem King of Rock ’n‘ Roll, Elvis Presley. Dieser mietete das Objekt von 1966 bis zu seinem Tod 1977, auch wenn seine Ehefrau Priscilla sich 1972 schon scheiden ließ.

Der ursprüngliche Plan des Pärchens war es eigentlich sogar, in jenem Haus die Vermählung stattfinden zu lassen, doch als die Presse auf die Hochzeitsgerüchte aufmerksam wurde, stahlen sich die beiden über einen schmalen Pfad an der Rückseite des Grundstücks heimlich davon. Eine Limousine chauffierte die Flüchtenden dann zu Frank Sinatras Privatjet, welcher sie anschließend nach Las Vegas flog. Nach einer Blitzhochzeit in Sin City kehrten die Presleys wieder zurück und verbrachten dann ihre Flitterwochen in dem Palm-Springs-Anwesen. So erlangte dieses den rühmlichen Titel als Elvis Presleys Honeymoon Hideaway.

Das runde Haus in Palm Springs

Das Besondere an dem Haus sind aber nicht nur seine prominenten Gäste, sondern vor allem auch der außergewöhnliche architektonische Aufbau. Der Bau zeichnet sich durch sein futuristisches, von Kreisen geprägtes Konzept aus. Das runde Gebäude hat einen zentralen Punkt, von dem aus sich die Räume in einer Art Gondeln erstrecken. Die ausladenden Fenster des Hauses bieten einen Ausblick auf eine beeindruckende Szenerie, mit der luxuriösen Las-Palmas-Nachbarschaft im Vordergrund, während im Hintergrund die San-Juan-Jacinto-Mountains in die Höhe ragen. Das Haus verbirgt noch einige nennenswerte Eigenheiten, unter anderem einen schwebenden Kamin, gläserne Schiebetüren, ein pentagonförmiges Pool im Garten, ein 12 Meter langes Sofa und raumhohe Fenster im Wohnbereich sowie im Master-Bedroom.

House of Tomorrow via „Palm Springs Life“

Die derzeitigen Besitzer Nancy Cirillo und Cary Collins erwarben das Haus am 1350 Ladera Circle im Jahr 2022 für knapp 5,4 Millionen Euro. Zu dem Zeitpunkt des Kaufs war das Haus erst zehn Tage am Markt gewesen. Nicht einmal drei Jahre später stellt das Ehepaar das Haus mit den vier Schlafzimmern nun wieder zum Verkauf.