Dass Cher jüngere Männer bevorzugt, ist kein Geheimnis. Die Sängerin ist aktuell in einer Beziehung mit dem Künstler und Produzenten Alexander Edwards, der rund 40 Jahre jünger als sie selbst ist. Aber auch bei älteren Verehrern ist die Pop-Sängerin sehr wählerisch gewesen. Selbst Elvis Presley konnte die Musikerin nicht überzeugen. Sie hat nun offenbart, dass sie ein Date mit dem „King of Rock ’n‘ Roll“ ablehnte.

„Jetzt sind sie alle tot“

Bei einem Auftritt in der „Jennifer Hudson Show“ hat die 77-Jährige darüber gesprochen, warum sie Männern in ihrem Alter keine Chance gebe. „Ich meine, ich bin ziemlich schüchtern, wenn ich nicht arbeite und irgendwie schüchtern bei Männern. Und der Grund, warum ich mit jüngeren Männern ausgehe, ist, weil es immer weniger Männer in meinem Alter oder älter gibt – nun, jetzt sind sie fast alle tot. Aber davor haben sie mich einfach nie angesprochen. Sie waren immer zu verängstigt, um auf mich zuzukommen.“ Jüngere Männer hingegen seien mutig, wie Hudson vermutet, was Cher enthusiastisch bejaht. „Sie wurden von Frauen wie mir erzogen“, so die „Believe“-Interpretin.

Cher wollte nicht mit Elvis Presley ausgehen

Als Grund, warum sie ein Date mit Elvis Presley abgelehnt hat, nennt Cher ebenfalls ihre damalige Nervosität und den Ruf des Rock-Stars. „Es war, weil ich nervös war und die Leute um ihn herum kannte“, erzählt sie Hudson. „Und es war nicht so, dass es schlechte Menschen waren, es war nur so, dass ich wegen seines Rufes nervös war.“ Wann genau der Musiker sie nach einem Treffen fragte, ließ die Amerikanerin offen. Presley war allerdings zu seinen Lebzeiten elf Jahre älter als Cher, womit er somit auch nicht ihrer Präferenz für jüngere Männer entsprach.

Ihre ersten Berührungspunkte mit Presley hatte die Künstlerin schon als Kind, wie sie 2022 in der „Kelly Clarkson Show“ berichtete. „Als ich 10 Jahre alt war, nahm mich meine Mutter mit ins Pan Pacific, um Elvis zu sehen. Ich habe ihn wirklich geliebt“, sagte sie damals.

„Und als ich dann älter wurde – nicht so alt – aber älter, lud er mich nach Las Vegas ein“, berichtete Cher in der Show von den Versuchen des Musikers, sie näher kennenzulernen. „Einer seiner Leute rief an und sagte: ‚Möchtest du für ein Wochenende mitkommen?‘ Und ich hatte solche Angst, dass ich es nicht tun konnte. Er war auf der Schattenseite seiner selbst. Und damit meine ich nicht, dass er nicht gut aussehend war, [oder] was auch immer. Er war auf der Schattenseite: Drogen und solche Sachen.“