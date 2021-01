Für die sichere Nummer: Moderne Klassiker

Natürlich soll eine Trauung mit anschließender Feier etwas Besonderes sein. Doch jedes Paar überlegt sich früher oder später, wie der eigene Musikgeschmack mit dem der Gäste in Einklang gebracht werden kann. Kein Problem! Es gibt mehr als eine Handvoll Hochzeitslieder, die ihre Tauglichkeit bereits auf Millionen von Eheschließungen vor Standesamt oder in der Kirche bewiesen haben. Gar nicht so heimlicher Favorit der letzten Jahre: John Legend mit „All Of Me“.

Adele – Make You Feel My Love

John Legend – All Of Me

Jeff Buckley – Hallelujah

Bruno Mars – Marry You

Ed Sheeran – One

Beyoncé – Ave Maria

Jack Johnson – Better Together

Glen Hansard – Wedding Ring

Sia – Breathe Me

Sam Smith – Stay With Me

U2 – Beautiful Day

Whitney Houston – Greatest Love Of All

Für Nostalgiker: Unsterbliche Love Songs

Heiraten – altmodisch? Ja, natürlich. Aber genau darum geht es doch. Etwas zu tun, das schon Vater/Mutter, Opa/Oma wagten und die Welt zu zweit (hoffentlich für lange Zeit, nicht selten sogar für immer) etwas größer macht. Dazu gehören eben auch Hochzeitslieder, die ein gerüttelt Maß Patina und nostalgischen Charme mitbringen. Klassiker also, die jeder Gast schon einmal gehört hat und sozusagen den Soundtrack für jede anspruchsvolle, mit höherem Budget durchgeplante Hochzeitsfeier abgeben. Frauen können nicht auf „The Rose“ von Bette Midler verzichten, Männer sollten mit Sinatra nachlegen.

Elton John – Your Song

The Bangles – Eternal Flame

Bette Midler – The Rose

Carole King – You’ve Got A Friend

The Beatles – Hold My Hand

Norah Jones – Come Away With Me

Etta James – At Last

Eric Clapton – Wonderful Tonight

Van Morrison – Crazy Love

Stevie Wonder – You Are The Sunshine Of My Life

The Monkees – I’m A Believer

Joe Cocker -You Are So Beautiful

The Beatles – Eight Days A Week

Marvin Gaye – Let’s Get It On

Frank Sinatra – Love And Marriage

Für Alternative: Die etwas anderen Hochzeitslieder

Zu einer etwas anderen Hochzeit (mit Turnschuhen, im Supermarkt, nur mit den besten Freunden) gehört auch eine etwas andere Playlist. Der Spielraum mag so unendlich erscheinen wie das Reservoir an Liebesliedern – doch ist gerade hier Vorsicht geboten. Manche Geheimtipps, die im eigenen Wohnzimmer für Romantik sorgen, produzieren während der Trauung bei Zuhörern nicht selten ein Stirnrunzeln. Es muss ja nicht immer „Heirate mich“ von Rammstein sein. Aber in den letzten Jahren hat sich zum Beispiel „First Day Of My Life“ der Bright Eyes als alternativer, moderner Klassiker bewährt.

Bright Eyes – First Day Of My Life

Damien Rice – The Blower’s Daughter

Angus & Julia Stone – Stay With Me

Yeah Yeah Yeahs – Wedding Song

Florence + The Machine – Never Let Me Go

Sufjan Stevens – To Be Alone With You

Eels – Beautiful Freak

Ben Howard – Only Love

Charli XCX – Boom Clap

The Verve – Bittersweet Symphony

Rammstein – Heirate mich

Of Monsters And Men – Love Love Love

The Divine Comedy – Perfect Love Song

The National – I Need My Girl

Air – You Make It Easy

Für Angeber: Hochzeitssongs für Musikkenner

Wenn für Sie der Soundtrack zur Hochzeit minutiös durchgeplant wird wie das mehrgängige Dinner am Abend und die perfekte Tischdeko, dann darf natürlich auch auf dem Plattenteller Exquisites rotieren. Wenn Sie zeigen wollen, wie sehr Sie sich auskennen, aber keine Angst haben, dass Ihre Gäste anfangen, sich über die für sie unbekannten lyrischen Ergüsse von Ron Sexsmith aufzuregen, dann sind diese Hochzeitslieder genau das richtige. ROLLING-STONE-Tipp ist natürlich Wilco: „You And I“ (Duett mit Feist).

Pulp – All Time High

Wilco – You And I

Ron Sexsmith – Love Shines

The Magnetic Fields – The Book Of Love

Townes Van Zandt – I Needed You

Blur – Tender

Tune-Yards – You Yes You

Naked Lunch – Military Of The Heart

The Cure – Lovesong

Ben Folds – The Luckiest

Barclay James Harvest – Hymn

Paul Weller – You Do Something To Me

Für Heimatverbundene: Deutsche Musik zur Hochzeit

Manche mögen es beklagen, für andere gehören Schlager und Lieder aus dem Deutschpop-Regal einfach zu einem großen Fest dazu. Hier kommt es natürlich auf Sie an – aber denken Sie auch an Ihre Gäste. Vielleicht tanzen Sie gerne zu Songs von Nick Cave (warum auch nicht!), aber der Onkel aus der Ferne hört eben gerne Marianne Rosenberg. Und die einstige Schulfreundin, die schon so viele Jahre von der Bildschirmfläche verschwunden war und nun noch einmal für Ihren großen Tag wieder auftaucht, hat auch ein Faible für Münchener Freiheit. Mit diesen geschmackssicheren Gassenhauern sind sie auf jeden Fall auf der richtigen Seite. Geheimtipp für den ungewöhnlichen Hochzeitslieder-Moment: Niels Frevert („Ich würde dir helfen, eine Leiche zu verscharren“).

Drafi Deutscher – Marmor, Stein und Eisen bricht

Hildegard Knef – Eins und eins, das macht zwei

Münchener Freiheit – Ohne dich (schlaf ich heut‘ Nacht nicht ein)

Rio Reiser – Für immer und dich

Blumfeld – Ein Lied von zwei Menschen

Deichkind – Porzellan und Elefanten

Tocotronic – Jackpot

Element Of Crime – Am Ende denke ich immer nur an dich

Niels Frevert – Ich würde dir helfen, eine Leiche zu verscharren

Kettcar – 48 Stunden

Für den Marsch in die Kirche: Hochzeitsklassik

Kleine Vorwarnung: Nichts ist peinlicher, als mit einem vom Band eingespielten Song in die Kirche einzulaufen und Sie vergießen Tränen nicht wegen des einzigartigen Moments, sondern weil die Raumakustik ihr Lieblingslied zerstört. Bleiben Sie also hier standfest und vertrauen Sie jenen, die schon vor mehr als 200 Jahren für aufrechte Stimmung sorgten. Natürlich können Sie sich das Klischee mit Mendelssohns „Hochzeitsmarsch“ verkneifen, auch wenn gegen diesen unsterblichen Standard nichts auszusetzen ist. Ein Geschenk machen Sie sich aber, wenn Sie Pachelbels „Canon in D-Dur“ verwenden. Sie werden, wenn es soweit ist, schon sehen, warum!

Pachelbel – Canon in D-Dur

Bach – Air

Vivaldi – Vier Jahreszeiten, Frühling

Felix Mendelssohn – Hochzeitsmarsch

Bach – Suit für Violoncello Nr. 1

Händel – Der Messias, Hallelujah-Chor

Satie – Gymnopédie No. 1

Beethoven – Ode an die Freude

Mouret – Rondeau

Schubert – Ave Maria

Diese Hochzeitslieder sorgen für ein Augenrollen

Okay, diese Liste könnte jetzt ziemlich lang werden. Und manche Einträge hier sind vielleicht auch etwas unfair. Aber es gibt Songs, die sind derart ausgelutscht, bräsig, auf emotionale Zustimmung hinkomponiert, dass sie das Hochzeitspublikum langweilen oder gar nerven. Das gilt zu einem großen Teil natürlich für die Neue Deutsche Scheißmusik von Bendzko bis Bourani. Aber auch der Einsatz von „Nothing Else Matters“ (schlimmstenfalls noch in einer Coverversion oder mit gregorianischem Chor) kann für bittere Verstimmung sorgen. Sagen Sie nicht, wir hätten Sie nicht gewarnt.

Elton John – Can You Feel The Love Tonight

Coldplay – Fix You

Metallica – Nothing Else Matters

Snow Patrol – Chasing Cars

Tim Bendzko – Sag einfach ja

Andreas Bourani – Auf uns

Andreas Gabalier – Hubalu

Max Giesinger – 80 Millionen

Robbie Williams – She’s The One

Kelly Clarkson – A Moment Like This

