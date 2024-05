Jon Bon Jovi schwärmt von romantischer Hochzeit seines Sohnes

Jon Bon Jovi hat zum ersten Mal über die Hochzeit seines Sohnes Jake Bongiovi mit „Stranger Things“-Star Millie Bobby Brown gesprochen. Der 22-Jährige heiratete die 20-Jährige still und heimlich Anfang des Monats bei einer nichtöffentlichen Zeremonie.

„Es war eine sehr kleine Familienhochzeit und die Braut sah umwerfend aus“, so Bon Jovi in der „One Man Show“ von BBC. „Jake ist so glücklich, wie er nur sein kann, und ja, es stimmt, sie sind beide absolut fantastisch zusammen.“

Die kleine Party sollte vor allem die rechtliche Eheschließung feiern. Eine größere Zeremonie sei noch in diesem Jahr geplant, verkündete das Paar bereits vor Wochen.

Lob für Schwiegertochter

Der Sänger sprach in der Vergangenheit immer wieder anerkennend und voller Zuneigung über seine Schwiegertochter. „Sie arbeitet wirklich hart, und sie und Jake werden auf ihre eigene Weise zusammenwachsen“, sagte er. „Es ist eine beschleunigte Version dessen, was ich vor 40 Jahren erlebt habe, und ich denke, mit der Unterstützung der Familie um sie herum werden sie zusammen sehr viel Glück erleben.“

Bongiovi und Bobby Brown fanden 2021 als Paar zusammen. Bereits 2023 machte Jake seiner Millie einen Antrag.