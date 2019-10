OneRepublic-Sänger erzählte Quatsch über Song mit Beyoncé und Adele

Bereits im April kündigten die Pop-Ikone und der Unternehmer ihre Trennung an.

Laut Gerichtsakten reichte Adele am Donnerstag in Los Angeles nach etwas mehr als sieben Jahren Beziehung die Scheidung ein, sie und ihr Noch-Ehemann Simon Konecki sind dann auch bald offiziell geschiedene Leute. Die Beziehung hielten beide größtenteils privat: 2012 brachten sie Sohn Angelo zur Welt und heirateten schließlich 2016 – was sie allerdings erst ein Jahr später bestätigten. Die in Nord-London geborene Sängerin ist bekannt für ihre Alben „19“, „21“ und „25“: Trennung seit April bekannt Bereits im April kündigten die Pop-Ikone und der Unternehmer ihre Trennung an. In einer Erklärung hieß es, das Paar bitte um Privatsphäre und werde nichts…