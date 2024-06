Am Freitag (14. Juni) um 21:00 Uhr eröffnen Deutschland und Schottland im Olympiastadion in München die Fußball-Europameisterschaft 2024. Übertragen wird das Spiel auch im ZDF.

Die Band Provinz liefert mit ihrem Song „Glaubst du“ die Fußball-Hymne für den Sender. Wie der Song klingt und wovon er handelt, erfahrt ihr hier.

Fußball vereint – Provinz auch

Am 3. Mai veröffentlichten die vier Jungs aus Baden-Württemberg ihre Single „Glaubst du“ als offiziellen EM-Song des ZDF. Das Lied wird im EM-Trailer des Senders vor jedem Spiel zu hören sein. Inhaltlich handelt die Single vor allem von Zusammenhalt und natürlich Fußball. Das eine schließt das andere nicht aus – im Gegenteil.

„Ihr wisst, dass ihr einen Platz in meinem Herzen habt, denn ihr habt es geflickt, als es gebrochen war. Und tragen mich ma‘ meine Beine nicht, dann lauft ihr für mich doppelt“, heißt es in der ersten Strophe, die wohl aus der Perspektive der National-Elf schildert.

Worum es bei einer Meisterschaft wie dieser neben dem Gewinnen geht, ist doch das Gefühl zwischen Fans und Spielern, die Aufregung, das Mitfiebern, Mitfreuen, aber eben auch Mittrauern.



Die EM 2024 ist doppelt besonders, weil sie nach 36 Jahren zum zweiten Mal im Lande stattfindet – deshalb heißt es im Refrain, der bestens mitgegrölt werden kann: „Glaubst du an mich? Ich glaub‘ an dich. Haben uns viel zu lang vermisst. Willkommen zuhaus‘, Da-da-da […]“

Das Panini-Heft darf nicht fehlen

Und auch an Nostalgie haben Provinz in ihrem EM-Song nicht gespart. „Mit ein bisschen Fantasie ist das noch mehr als ein Spiel. Kindheit, Kickplatz, alle Kids gehen raus, Panini-Heft ausverkauft“, singt Frontmann Vincent Waizenegger und weckt damit Erinnerungen an vergangene Meisterschaften wie die im Jahr 2012.

Damals dürften die vier Pop-Musiker nämlich selbst noch fleißig Panini-Sticker von Bastian Schweinsteiger, Mario Götze und Co. gesammelt haben.

Soundtechnisch ist „Glaubst du“ eine fiebrige Pop-Single, die Aufbruch-Stimmung und Vorfreude vermittelt.

Das Video reiht sich in diesen Gefühlsfundus ein. Bunte Blumenwiesen, ausverkaufte Konzerthallen und kurze Clips von einer sichtlich glücklichen Band machen Lust auf den Fußball-Sommer 2024.