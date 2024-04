Nina Chuba ist nicht weg vom Fenster: „Nina“ hier sehen

Eine Zeit lang wurde es still um Nina Chuba. Die 25-Jährige scheint sich nach ihrem Nummer-eins-Album „Glas“ zurückgezogen zu haben. Doch dass sie sich nur kurz erholt hat, thematisiert sie jetzt in ihrer neusten Single „Nina“ – gefolgt von dem Statement: „Wer gesagt hat, ich sei weg vom Fenster, hat gelogen“. Zum Release veröffentlicht Nina ein Musikvideo.

Hier ist „NINA“:

Nina Chuba: Statement-Lyrics und Trompeten

Im zweieinhalbminütigen Song haut Nina Chuba eine Message nach der anderen raus. „Spiel die erste Geige, jetzt werden andere Saiten aufgezogen!“ und „Könnte in Rente, doch hab zu viel Spaß“ klingt, als ob die Sängerin in ihrer Pause genug Energie getankt hat, um nun wieder richtig loszulegen. Der breite Beat mit Trompeten-Sounds, der an Seeed erinnert, verstärkt die Dynamik des Songs. Ob Chuba auch schon eine kleine Album-Ankündigung im Song versteckt hat? So singt sie „Meine Beats sind maßgeschneidert, neue Kollektion im Schrank“. Auch der Part „Lass es brennen und hol’ mein zweites Glas“ könnte eine Anspielung darauf sein, dass nach „Glas“ (2023) bald das zweite Album kommt.

Tour fast ausverkauft

„Nach ausverkauft ist vor ausverkauft“, betitelte Eventim bereits die „Glas“-Tourankündigung von Nina Chuba. Damit dürften sie nicht falsch liegen. Es gibt nur noch für Nürnberg Tickets auf der Tour mit 16 Stopps.