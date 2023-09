Dieses Serienende findet George R.R. Martin perfekt

Foto: Getty Images, Dimitrios Kambouris. All rights reserved.

„Game Of Thrones“-Schöpfer George R.R. Martin

Eine Serie kann über die Jahre sehr geliebt und gelobt werden, aber wenn das Ende nicht stimmt, bleibt was hängen. Damon Lindelof kann mit „Lost“ ein Lied davon singen (und machte es dann mit „The Leftovers“ wieder gut).

Nun hat „Vanity Fair“ die 25 besten Serienepisoden der letzten 25 Jahre gewählt und darunter ist auch „Schwarzwasser“ (Blackwater), die 9. Folge der zweiten Staffel von „Game of Thrones“. Sie erinnern sich: Der Angriff auf Königsmund.

Die Episode wurde von George R.R. Martin höchstpersönlich geschrieben, weswegen er sich nun auch zu der Auswahl des Magazins äußerte. Über den eher nicht so gelungenen Abschluss der Fantasy-Serie, deren Macher zum Schluss hin sozusagen die Handlung im Blindflug weiterführen mussten, weil es keine Buchvorlage mehr gab (die uns der Autor immer noch schuldet und seit Jahren angekündigt ist), hüllt sich Martin in Schweigen.

„Everyone’s Waiting“ ist perfekt

Dafür wurde er bei anderen Favoriten sehr konkret. So nannte Martin die „Sopranos“-Folge „Verschollen im Schnee“ (The Pine Barrens) und die Episode „Ozymandias“ aus „Breaking Bad“ (die in vielen Listen der besten TV-Folgen aus den letzten Jahren weit oben rangiert). Aber eine andere Serienepisode hat es ihm noch weitaus mehr angetan.

Martin: „Wenn ich eine Folge auswählen müsste, die noch perfekter war als alle anderen auf der Liste, dann müsste es die letzte Folge von ‚Six Feet Under‘ sein. Ich mochte die Serie sehr gerne, auch wenn ich nicht sagen kann, dass ich sie so sehr geliebt habe wie ‚Rome‘ oder ‚Deadwood‘ oder ‚Fargo‘ oder ein paar andere Serien, die auf der Liste fehlen, aber diese letzte Folge war bei weitem das beste Finale in der gesamten Geschichte des Fernsehens, und ich kann mir nicht vorstellen, wie jemand es besser machen könnte.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Wer „Six Feet Under“ gesehen hat, wird dem natürlich sofort zustimmen und womöglich beim Lesen dieser Zeilen eine Träne wegwischen oder im Anschluss „Breath Me“ von Sia hören. Allen anderen sei ein kleiner Leitfaden für die HBO-Serie empfohlen. Die Episode mit dem Titel „Alle warten“ (Everyone’s Waiting) findet sich natürlich auch auf der nicht mit einer Rangfolge versehenen „Vanity Fair“-Liste. Mit dabei sind unter anderem auch Folgen von „Mad Men“, „Grey’s Anatomy“, „30 Rock“, „BoJack Horeseman“, „This Is Us“ und „Black Mirror“.