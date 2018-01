Endlich: Zweiter Beatle zum Ritter geschlagen!

Am Samstag (30. Dezember 2017) wurde bekannt, dass Ringo Starr zum Ritter geschlagen wird. Das macht den Drummer zum zweiten Beatle, der diese Ehre in Großbritannien erhält (John Lennon verstarb 1980, George Harrison 2001).

Sein Vorgänger Paul McCartney, 1997 ausgezeichnet, fand’s toll: „Huge congrats Sir Ringo! Sir Richard Starkey has a nice ring to it. Best drummer, best pal! X Paul”, schrieb Macca auf Instagram.

Starr erhält die Ehre des britischen Königshauses für seinen „Dienst an der Musik“. Starr, 77, veröffentlichte dazu natürlich auch ein Statement: „It’s great! It’s an honor and a pleasure to be considered and acknowledged for my music and my charity work, both of which I love. Peace and love.“

Auch Barry Gibb zum Ritter ernannt

Für Starr ist dies allerdings nicht die erste, sondern bereits die zweite Auszeichnung, die die Royals an ihn vergeben haben. 1965 hatte Queen Elizabeth II. ihn und die anderen Beatles zu „Members of the British Empire ernannt“. Aber: Ringo war da noch kein Ritter, durfte sich nicht „Sir“ nennen. Nun ist er „Sir Ringo Starr“.

Neben Starr erhielt auch Bee-Gees-Sänger Barry Gibb, 71, die Auszeichnung. Gibb: „Ich bin tief geehrt, demütig und sehr stolz“.

Der Zeitpunkt der Zeremonie, bei der beide zu Rittern geschlagen werden, steht noch nicht fest.