So reagiert Yoko Ono auf den Ritterschlag für Ringo Starr

Nach Paul McCartney hat auch Yoko Ono auf die Ernennung Ringo Starrs zum Ritter reagiert. „Ich freue mich sehr, dass Du diese Ehrung durch die Queen bekommen hast“, twitterte die Witwe seines Beatles-Kollegen John Lennon. „Es ist eine Ehre für jeden in der Beatles-Familie, und ich liebe Dich sehr.“

Bereits 1965 wurden Starr und die anderen drei Beatles zu MBEs ernannt (Members of the British Empire), seit dem 29. Dezember 2017 ist er nun ein Ritter. Wie McCartney (seit 1997) darf der Drummer sich nun Sir Ringo Starr nennen lassen.

Yoko Ono auf Twitter:

Dear Sir Ringo, I am very happy that you have received this honour from the Queen. It’s about time! Huge congratulations! I am delighted for you and your family. It is an honour for everyone in The Beatles family and I love you very much. love, hugs and kisses, yoko x

